Экономика

ЦБ продлил полномочия УК ФКБС как временной администрации Промсвязьбанка

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Банк России продлил срок выполнения Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) функций временной администрации Промсвязьбанка на полгода с 16 июня, говорится в пресс-релизе регулятора.

Одновременно полномочия исполнительных органов банка также приостанавливаются на 6 месяцев, отмечает ЦБ. "К настоящему моменту все мероприятия по докапитализации банка, предусмотренные планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Промсвязьбанк", завершены", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ отмечает, что Промсвязьбанк соблюдает все нормативы достаточности капитала. В ближайшее время предполагается формирование в банке постоянных органов управления, сообщил регулятор.

Ранее, 24 мая, зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявил, что финансовое оздоровление Промсвязьбанка уже завершено. "Пока в банке работает временная администрация. Ждем, когда правительство сформирует постоянно действующие органы управления. По нашим оценкам, это должно произойти в течение июня", - сказал тогда зампред ЦБ.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. На докапитализацию кредитной организации, по оценке регулятора, уйдет более 240 млрд рублей. На базе Промсвязьбанка будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Теги: Промсвязьбанк, ЦБ РФ, ФКБС
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