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Минэкономразвития раскритиковало требования к оборудованию под "закон Яровой"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило отрицательный отзыв на подготовленный Минкомсвязи проект требований к оборудованию, необходимому интернет-компаниям для исполнения "закона Яровой". Заключение ведомства размещено на сайте проектов нормативных правовых актов.

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В частности, Минэкономразвития сочло, что проект противоречит действующему законодательству, приобретение необходимого для хранения данных оборудования требует значительного объема финансовых ресурсов, а требования к оборудованию невыполнимы или трудноисполнимы.

Ведомство отмечает, что компаниям для реализации требований "закона Яровой" придется хранить всю информацию как минимум в двух экземплярах. Только для Mail.ru Group и "Яндекса" (всего в реестр организаторов распространения информации входит 98 компаний) единовременные затраты составят порядка 8,8 млрд рублей; также, согласно оценкам участников консультаций, амортизация и увеличение трафика приведут к затратам не менее 1 млрд рублей в год. При этом ранее Минкомсвязи на примере Rambler Group оценивало в 20 млн рублей единовременные затраты на интернет-компанию, аудитория которой составляет 500 тыс. активных пользователей.

Минэкономразвития порекомендовало Минкомсвязи внести изменения в свое предложение, чтобы компании могли использовать уже имеющиеся мощности для хранения, а не создавать резервные.

Экономическое ведомство отмечает, что каждая интернет-компания имеет уникальную архитектуру и специфичный набор интерфейсов, что делает невозможным внедрение типового оборудования. Следовательно, в зависимости от количества пользователей, социальной значимости ресурса и иных параметров нужно рассмотреть возможность дифференцированного подхода компаний к закупкам оборудования и ПО. До проведения такой дифференциации, а также до согласования поэтапности введения "закона Яровой" Минэкономразвития считает преждевременным разрабатывать требования к оборудованию.

Также в МЭР отмечают, что затраты на исполнение "закона Яровой" не позволят в полной мере задействовать интернет-компании в реализации концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ и указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В июле 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой, ее коллегами по фракции "Единая Россия" Алексеем Пушковым и Надеждой Герасимовой, а также сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим так называемым "пакетом Яровой" или "законом Яровой" был подписан перечень поручений правительству.

"Антитеррористические поправки" (так называемый "пакет Яровой"), которые обязывают операторов связи хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, а интернет-компании - в течение года, вступят в силу 1 октября 2018 года.

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Теги: Минэкономразвития

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