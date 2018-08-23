Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 21%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 21,4% - до 427,4 млрд рублей по сравнению с 352,2 млрд рублей за аналогичный период 2017 года, следует из отчетности банка.

Во втором квартале 2018 года чистая прибыль выросла на 16% - до 215,3 млрд рублей по сравнению со 185,6 млрд рублей за второй квартал 2017 года.

Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост чистой прибыль банка в первом полугодии 2018 года на 18,7% - до 418 млрд рублей, во втором квартале - на 10,6%, до 205,8 млрд рублей.