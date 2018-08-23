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В МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов

В РФ будут форсировать работу в этом направлении, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

В МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Новые американские санкции не останутся без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью журналу "Международная жизнь" замминистра сказал, что в связи с санкциями США Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов: "Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу".

Рябков подчеркнул, что помимо этого, Россия должна предпринимать ответные меры.

"Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для "горячих голов" в Вашингтоне и дальше наращивать давление", - отметил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, объяснять что-либо Вашингтону "бесполезно", Россия "уже на это не обращает внимания".

"Они не воспринимают нормальную логику. Они считают, что если гнуть свою линию, то рано или поздно Россия пойдет на уступки, выполнит то, что хочет Вашингтон, откажется от своей независимой внешней политики и, по сути, капитулирует. Это совершенно невозможно", - отметил замглавы МИД РФ.

Рябков заявил, что выдвигаемые США условия в рамках санкционного пакета по "делу Скрипалей" заведомо невыполнимы.

"Американская администрация анонсировала в связи с якобы причастностью России к "делу Скрипалей" двухступенчатые санкции, и в ноябре возможны серьезные ограничения на торговлю, если мы не выполним ряд условий. Американцы привыкли говорить с Россией на языке ультиматумов, требований", - сказал он.

"Эти условия заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить. И все это прекрасно понимают - и авторы, и исполнители. Цель - показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно", - подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что США декларируют демократию "как основу своего собственного социального устройства", при этом не допуская в сфере внешней политики никакой демократии, "они идут по пути тотального диктата".

"И, конечно, в этих условиях другие государства должны находить пути, как обезопасить себя от американского воздействия и чем ответить", - сказал замминистра.

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Теги: МИД РФ

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