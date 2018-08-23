Главные новости
В РоссииСледователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха КачиньскогоЭкономикаCredit Suisse опроверг заморозку российских активовЭкономикаДоллар достиг 69 рублей
Экономика

Credit Suisse опроверг заморозку российских активов

Швейцарский банк лишь реклассифицировал часть активов из-за санкций США

Credit Suisse опроверг заморозку российских активов
Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Credit Suisse реклассифицировал некоторые связанные с Россией активы в связи с американскими санкциями против РФ, однако это не означает, что они заморожены, говорится в сообщении швейцарского банка.

"После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, подпавшие под данные ограничения, из "активов под управлением" (Assets under Management) в "активы на доверительном хранении" (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов", - говорится в документе.

Кроме того, это изменение не коснулось активов клиентов банка, не находящихся под санкциями.

"Это не привело к каким-либо финансовым потерям и формированию резервов. Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отмечается в сообщении.

Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами в юрисдикциях, где банк ведет бизнес, соблюдая регуляторные нормы, что также включает санкции в отношении России.

Ранее американские СМИ сообщили, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с американскими санкциями.

Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 млрд франков по сравнению с 369,7 млрд франков на конец первого квартала этого года и 336,4 млрд франков на конец июня 2017 года, говорится в отчетности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Credit Suisse, Россия

Новости по теме

Экономика
Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
 Credit Suisse опроверг заморозку российских активовCredit Suisse опроверг заморозку российских активов
Швейцарский банк лишь реклассифицировал часть активов из-за санкций СШАПодробнее
 В МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетовВ МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов
В РФ будут форсировать работу в этом направлении, сказал замглавы МИД РФ Сергей РябковПодробнее
 В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрдВ США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд
Китай заявил протест и ввел аналогичные пошлины на американские товарыПодробнее
Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями
Об этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банкаПодробнее
 Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год
Кроме этого, будет повышен прогноз по инфляции на 2018 год с 3,1% из-за слабого рубля и меньшего урожая зернаПодробнее
 Евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля
Рубль слабеет в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкцийПодробнее
 Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"
По словам главы Минпромторга, министерства разделяют "общее мнение", что увеличение налоговой нагрузки нецелесообразноПодробнее
 "Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах"Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах
В конце июня Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Сименс технологии газовых турбин" к "Технопромэкспорту"Подробнее
 Минпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкцииМинпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкции
Новые санкции должны быть введены в средуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха КачиньскогоЭкономикаCredit Suisse опроверг заморозку российских активовЭкономикаВ МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетовЭкономикаВ США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрдВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 23 августаВ миреПарламент Чехии признал оккупацией события 1968 года

Доллар достиг 69 рублей

Доллар достиг 69 рублейВ последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 года Подробнее

В Петербурге зарегистрировали инициативную подгруппу референдума о пенсионной реформе

Главу ставропольского отдела СК обвинили в покровительстве преступной группировке

Главу службы техснабжения метро Петербурга задержали за мошенничество

Для танка "Армата" создали парктроник

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 24 августа

Суд вынес приговор по делу о гибели 23 человек при пожаре в воронежском интернате

Credit Suisse опроверг заморозку российских активов

Credit Suisse опроверг заморозку российских активовШвейцарский банк лишь реклассифицировал часть активов из-за санкций США Подробнее

Неизвестный напал с ножом на пешеходов близ Версаля

Суд направил на принудительное лечение петербуржца, избившего до смерти охранника мечети

"Союзмультфильм" будет отчислять 4% доходов от произведений Успенского его наследникам

"Сахалин-2" остановил одну из двух линий СПГ из-за сбоя

App Store удалил приложение российского сервиса аренды жилья из-за Крыма

Памятник треске в Мурманске отправили на ремонт из-за вандалов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru