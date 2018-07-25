Минэнерго из-за ОПЕК+ повысило прогноз добычи нефти в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ пересмотрело в сторону увеличения прогноз добычи нефти в России в 2018 году.

"Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн", - сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"В 2019 году добыча нефти, по нашим прогнозам, достигнет порядка 555 млн тонн", - добавил он.

"Но это предварительные оценки - многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия", - подчеркнул министр.

В 2017 году в России было добыто 547 млн тонн нефти.