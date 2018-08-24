В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Претендентами на расчеты в нацвалютах по оборонным контрактам могут стать Индия, Китай и Турция, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас большой товарооборот с Индией, Китаем, Турцией. Это потенциально первые претенденты (на переход в расчет в нацвалютах - ИФ)", - заявил Шугаев.

"С теми странами, с которыми у нас большой товарооборот, это сделать легче", - подчеркнул он.

"Мы внутри ОДКБ работаем уже давно в рублях", - добавил глава ФСВТС.

"Особенно, по внутренним договорам о ВТС - расчеты могут быть только в рублях, и они с первого дня так и производятся", - отметил глава ФСВТС России.

Накануне Дмитрий Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном полном отказе от доллара при заключении контрактов в сфере ВТС на фоне американских санкций, заявил: "Жизнь покажет, от чего мы будем отказываться, от чего нет".

"Мы говорим о том факте, который сегодня присутствует: с долларами работать в сфере ВТС практически невозможно по одной простой причине, что банковская система эти платежи в долларах не пропускает - блокирует, замораживает и так далее", - сказал глава ФСВТС России.

"Это говорит об одном: нужно искать новые пути, и мы их находим в переходе на расчеты в национальных валютах", - сообщил он.