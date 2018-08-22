В службе по военно-техническому сотрудничеству анонсировали отказ от расчетов в долларах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия будет отказываться от доллара при расчетах за оружейные сделки, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Ищем новые пути оплаты. Это, в том числе, использование национальных валют. Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности, для использования в расчетах в ВТС весьма ненадежна, если не сказать больше", - сказал Шугаев в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы сегодня, к сожалению, живем в таком мире, который каждый день нам приносит сюрпризы. Не мы эту историю начали, будем приспосабливаться", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о западных санкциях, которые затронули продажи вооружения.

"Мы убеждаемся все-таки, что наши партнеры в основе своей прагматичны. Конечно, они находятся под огромным прессингом, и им тоже тяжело", - сказал глава ФСВТС.

Накануне глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия рассматривает возможность расчетов за поставленную технику в нацвалютах со своими ключевыми партнерами.

"Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах - это индийские рупии, китайские юани, дерхамы, а также рубли", - сказал Михеев на форуме "Армия-2018"

"Соответственно, идут расчеты с нашими партнерами. Они с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, включая "Рособоронэкспорт", но и против наших партнеров", - сказал Михеев.