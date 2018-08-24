Банк "Открытие" подал иски к 9 бывшим менеджерам банка и холдинга

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" подал в Арбитражный суд Москвы иски к девяти бывшим менеджерам кредитной организации и одноименного холдинга, следует из картотеки арбитражных дел.

Иски, в частности, поданы к трем бывшим сотрудникам "Открытие холдинга" - Сергею Бабкину и Александру Тарабрину (входили в правление), Константину Чигиреву (экс-заместитель гендиректора холдинга по информационной безопасности), а также к шести бывшим сотрудникам банка - Елене Будник (экс-зампред правления), Геннадию Жужлеву (входил в правление, руководил корпоративным блоком), Татьяне Серебренниковой (входила в совет директоров), Антону Сбытову (бывший управляющий директор по казначейству), а также к двум бывшим старшим вице-президентам Максиму Янпольскому и Николаю Яровому.

Суть претензий банка "Открытие" не раскрывается. Комментарии кредитной организации "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Банк "Открытие" с августа 2018 года санируется ЦБ РФ. До этого он контролировался "Открытие холдингом".

Банк России в сентябре 2017 года заявил, что менеджмент "Открытия" накануне его финансового оздоровления получил повышенные бонусы по итогам работы за первое полугодие. Регулятор планировал оспорить в суде выплату этого вознаграждения. По данным ЦБ, некоторые менеджеры банка добровольно вернули бонусы.