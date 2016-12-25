Минобороны РФ назвало точное количество погибших артистов и сотрудников ансамбля им. Александрова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи погибли 68 артистов и сотрудников ансамбля имени Александрова, ансамбль останется символом российской армии, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"68 артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И, конечно, потери очень большие", - сказал он журналистам.

"Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить. Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны", - заявил Панков.