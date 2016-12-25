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Минобороны РФ назвало точное количество погибших артистов и сотрудников ансамбля им. Александрова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи погибли 68 артистов и сотрудников ансамбля имени Александрова, ансамбль останется символом российской армии, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"68 артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И, конечно, потери очень большие", - сказал он журналистам.

"Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить. Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны", - заявил Панков.

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8 фотографий
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру &quot;Останкино&quot; в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154Цветы у здания фонда &quot;Справедливая помощь&quot; в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: ансамбль имени Александрова, Ту-154, Сочи, Минобороны РФ
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