Минкультуры Сербии предложило назвать именем хора Александрова парк в Белграде

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич сообщил, что возглавляемое им министерство выступает с предложением назвать белградский парк рядом с памятником российскому царю Николаю II "парком имени хора Александрова", передает в воскресенье сербский телерадиоканал РТС.

"Ввиду огромной трагедии - гибели участников хора имени Александрова в авиакатастрофе мы выражаем наиглубочайшее соболезнование их семьям, а также всем почитателям их выдающегося мастерства в России и во всем мире, - цитирует РТС слова Вукосавлевича. - Выражая глубокое почтение, министерство культуры и информации предложило премьеру Александру Вучичу в знак вечной памяти и по согласованию с городом Белградом назвать белградский парк у памятника царю Николаю II Романову "парком имени хора Александрова". Это предложение получило поддержку".

Ранее в воскресенье президент Сербии Томислав Николич и премьер-министр страны Александр Вучич направили руководству России телеграммы с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой самолета над Черным морем.

Кроме того, по данным телеканала, председатель правительства Сербии Вучич посетил посла России в Белграде Александра Чепурина, чтобы лично передать ему соболезнования семьям жертв этой авиакатастрофы.

По словам сербского премьера, его страна вместе с российской стороной готова организовать памятное мероприятие, чтобы вспомнить фантастические концерты ансамбля имени Александрова, которые этот коллектив давал в Белграде.

"Мы выразили идею относительно того, что хотели бы, если у наших российских друзей в наисложнейшие моменты большой боли будут силы, показать, как Белград, как Сербия любили, любят и будут любить ансамбль имени Александрова", - сказал Вучич.