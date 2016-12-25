Артист хора ансамбля Александрова рассказал о своих коллегах с упавшего Ту-154

По его словам, оркестр не полетел в Сирию, на борту лайнера могли находиться певцы и танцоры

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На борту самолет ТУ-154, который упал в Черном море, могли находиться члены хора, балета и солисты ансамбля имени Александрова, однако оркестр не полетел, сообщил "Интерфаксу" артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.

"Из тех, кто изначально был в списках, но не полетел, знаю только про себя. Дня за 2 до полета меня заменили, еще остались люди, не вошедшие в квоту. То есть лететь должно было определенное количество человек, по-моему, около 90, а в штате ансамбля людей больше. К тому же не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал он.

Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.

"Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу", - уточнил он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.