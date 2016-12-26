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Культура Крушение Ту-154 в Черном море

В Московской филармонии изменили афишу в память о погибших в авиакатастрофе

В понедельник вместо оперетты "Сильва" Государственная симфоническая капелла исполнит "Реквием" Моцарта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Московской филармонии изменили афишу в связи с авиакатастрофой над Черным морем - в понедельник вместо оперетты "Сильва" Государственная симфоническая капелла России исполнит Реквием Моцарта, говорится в сообщении на сайте филармонии.

"Судьба каждого из погибших была частью нашей общей жизни. Со многими из них нас связывало личное и творческое общение - и с замечательными артистами Ансамбля песни и пляски им. Александрова, и с Валерием Михайловичем Халиловым, прекрасным дирижером и замечательным композитором, и с выдающими профессионалами - членами экипажа самолета, и с журналистами", - говорится в сообщении пресс-службы Московской филармонии.

Уточняется, что в Концертном зале им.Рахманинова ("Филармония-2") прозвучит Реквием для солистов, хора и оркестра. В качестве дирижера выступит Валерий Полянский. В концерте примут участие Анастасия Привознова (сопрано), Людмила Кузнецова (меццо-сопрано), Максим Сажин (тенор), Руслан Розыев (бас).

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски им.Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Московская филармония
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