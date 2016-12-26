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В России Крушение Ту-154 в Черном море

ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море

Есть обновление от 14:08

Подтверждений версии теракта не обнаружено, в Сочи самолет находился под охраной и не перевозил военных грузов

ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Цветы в память о погибших при крушении самолета Ту-154
Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море, которое произошло 25 декабря, являются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что, "по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы".

Военно-следственным отделом СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.351 (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Хронология событий

Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий.

ФСБ отмечает, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны РФ.

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"Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер", - сообщает ЦОС ФСБ.

25 декабря воздушное судно Минобороны России Ту-154Б2, выполнявшее рейс Сочи - Латакия, через минуту после вылета над акваторией Черного моря на расстоянии 6250 метров от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта не вышло на связь и пропало с экранов радаров органов управления воздушным движением.

По информации Минобороны РФ, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты).

"Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось", - заявили в ЦОС ФСБ.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

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Теги: ФСБ, Ту-154, Черное море. Сочи
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