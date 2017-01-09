Трамп в ответ на критику Мерил Стрип назвал ее переоцененной актрисой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп ответил актрисе Мерил Стрип, которая раскритиковала его во время церемонии вручения "Золотых глобусов", хотя она и не называла его напрямую.

Ранее Трамп заявил, что не слышал высказываний актрисы, но спустя несколько часов решил прокомментировать ситуацию в своем твиттере.

"Мерил Стрип - одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она не знакома со мной лично, но позволила себе нападки в мой адрес во время "Золотых глобусов". Она - прихвостень Хиллари, которая с треском проиграла", - написал он.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2017 г.

Избранный президент США также в очередной раз отверг обвинения в том, что он якобы высмеивал серьезное заболевание журналиста, о чем также говорила Стрип в своей благодарственной речи после получения награды за заслуги в кинематографе.

"Я лишь указал ему на его подхалимаж, когда он полностью переписал свою статью 16-летней давности в попытке выставить меня в дурном свете. Он просто еще один нечестный журналист!" - возмутился избранный президент США.

В своей благодарственной речи Стрип несколько раз намекнула на избранного президента США, не называя его по имени, обвинив его в том, что тот унижает других людей, а также напомнила, что в Голливуде множество выходцев из самых разных стран и, "если выгнать иностранцев, останется лишь смотреть на американский футбол и смешанные единоборства, а это не искусство".