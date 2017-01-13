"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката

Картина с Даниилом Козловским в главной роли обошла по сборам "Призрачную красоту" с Уиллом Смитом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский фильм - "Викинг" Андрея Кравчука - впервые в истории отечественной киноиндустрии вошел в топ-10 лидеров кассовых сборов мирового кинопроката, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Роскино.

"Заработав за прошедший уикэнд 6,7 млн долларов в 2,6 тыс. кинотеатрах России, а также в трех странах Прибалтики, блокбастер "Викинг" опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота". Таким образом, российский фильм впервые в истории нашей киноиндустрии вошел в топ-10 кассовых сборов мирового кинопроката", - пояснили в Роскино.

Там отметили, что фильм "Призрачная красота" с Уиллом Смитом в главной роли демонстрировался в 49 странах, собрав 6,6 млн долларов за выходные. В то же время "Викинг" с Данилой Козловским показывался в четырех странах и собрал за выходные 6,7 млн долларов.

Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за уикэнд 5-8 января оказались "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (в прокате в России со 2 марта), "Моана", "Великая стена" (старт в России - с 16 февраля) и другие.

Бюджет "Викинга" составил 20 млн долларов. На данный момент с 29 января картина собрала более 20,2 млн долларов. При этом прокат фильма продолжается.

По прогнозам аналитиков "Викинг" может стать самым кассовым российским релизом 2016 года, если по общей кассе обгонит "Экипаж" (собрал 22,8 млн долларов).

Фильм "Викинг" повествует о жизни великого князя Владимира - крестителя Руси. Главную роль сыграл актер Данила Козловский. Также в ленте снялись Светлана Ходченкова, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев и другие.