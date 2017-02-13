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Продажа билетов на Евровидение-2017 начнется 14 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в мае на Украине, поступят в продажу 14 февраля в 20:15, сообщает PR-службы телеканала UA:Первый.

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Сообщается, что около 70 тыс. билетов будут проданы на девять концертов конкурса, который состоится в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, можно будет купить билеты на шесть репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017.

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua. Заместитель гендиректора ПАО НСТУ Павел Грицак отметил, организаторы конкурса позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступными для всех слоев населения - от студентов до состоятельных людей.

"Мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в мае", - заявила исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд.

62-й международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в мае пройдет в столице Украины Киеве. В конкурсе примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Теги: Украина, Евровидение-2017
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