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Немецкий агент отказался от сотрудничества с Прилепиным после его отъезда в ДНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency решило отказаться от сотрудничества с Захаром Прилепиным, авторские интересы которого оно представляет на международном рынке. Причиной стало участие российского писателя в конфликте в Донбассе, пишет "Коммерсант".

Руководитель агентства Томас Видлинг в распространенном письме сообщил о решении "прекратить активное представление" прав Захара Прилепина. Мотивом, по словам Видлинга, послужило то, что "Прилепин в Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие".

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В письме также отмечается, что агентство выполнит контрактные обязательства перед издательствами, которые публикуют переводы книг Прилепина, однако причитающиеся согласно этим контрактам отчисления Wiedling собирается пожертвовать Amnesty International.

Ранее Прилепин сообщил, что получил пост заместителя командира батальона спецназа самопровозглашенной Донецкой народной республики и что пока намерен остаться в ДНР. Представитель администрации главы ДНР, в свою очередь, уточнил, что в настоящее время Прилепин также занимает должность советника главы республики.

После этого Служба безопасности Украины завела уголовное дело в отношении российского писателя по статям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".

Известно, что в прошлом Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений Николаевич Прилепин, 1975 года рождения) был командиром отделения ОМОНа, воевал в Чечне.

Теги: Захар Прилепин
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