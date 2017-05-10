Владельцы здания задумались о продаже стены с граффити Бэнкси о Brexit

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Владельцы здания в английском Дувре, на котором британский художник Бэнкси нарисовал граффити, посвященное выходу Великобритании из ЕС, могут отколоть часть фасада с изображением и продать его, сообщает в среду газета The Tepegraph.

Владельцы здания, на котором художник в конце прошлой неделе сделал граффити, заявили, что пока не приняли решение, как поступить с ним. Помимо прочего, они рассматривают вариант продажи куска стены с изображением. Вырученные от продажи средства они могут отправить в пользу местных благотворительных организаций.

Banksy Brexit mural could soon be removed from building in Dover https://t.co/vC0c6fOaPf pic.twitter.com/7KbFIh7Lev — Telegraph News (@TelegraphNews) 10 мая 2017 г.

На граффити изображен флаг ЕС с кругом из желтых звезд, одну из которых "стирает" рабочий. Оно появилось в Дувре в ночь 7 мая, впоследствии известный стритарт-художник выложил фотографию работы в своем инстаграме, тем самым подтвердив авторство.