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Культура

Владельцы здания задумались о продаже стены с граффити Бэнкси о Brexit

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Владельцы здания в английском Дувре, на котором британский художник Бэнкси нарисовал граффити, посвященное выходу Великобритании из ЕС, могут отколоть часть фасада с изображением и продать его, сообщает в среду газета The Tepegraph.

Владельцы здания, на котором художник в конце прошлой неделе сделал граффити, заявили, что пока не приняли решение, как поступить с ним. Помимо прочего, они рассматривают вариант продажи куска стены с изображением. Вырученные от продажи средства они могут отправить в пользу местных благотворительных организаций.

На граффити изображен флаг ЕС с кругом из желтых звезд, одну из которых "стирает" рабочий. Оно появилось в Дувре в ночь 7 мая, впоследствии известный стритарт-художник выложил фотографию работы в своем инстаграме, тем самым подтвердив авторство.

Теги: Великобритания, Brexit, Бэнкси
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