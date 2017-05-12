Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В ходе второго полуфинала музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в Киеве, определилась новая десятка финалистов, сообщается в пятницу на сайте шоу.

В результате зрительского голосования и решения жюри было отсеяно восемь кандидатов. В финал прошли австриец Натан Трент, представители Румынии Илинка и Алекс Флоря, нидерландская группа OG3NE, венгр Йоцы Папай, датчанка Аня Ниссен, певец из Хорватии Жак Худек, норвежец JOWST, белорусский дуэт NAVIBAND, израильтянин Имри Зив и болгарин Кристиан Костов.

Первый полуфинал "Евровидения" прошел в Киеве 9 мая, тогда победили исполнители из Швеции, Португалии, Молдавии, Азербайджана, Греции, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Финал "Евровидения" состоится 13 мая.