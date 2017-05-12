Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
Культура

Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В ходе второго полуфинала музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в Киеве, определилась новая десятка финалистов, сообщается в пятницу на сайте шоу.

В результате зрительского голосования и решения жюри было отсеяно восемь кандидатов. В финал прошли австриец Натан Трент, представители Румынии Илинка и Алекс Флоря, нидерландская группа OG3NE, венгр Йоцы Папай, датчанка Аня Ниссен, певец из Хорватии Жак Худек, норвежец JOWST, белорусский дуэт NAVIBAND, израильтянин Имри Зив и болгарин Кристиан Костов.

Первый полуфинал "Евровидения" прошел в Киеве 9 мая, тогда победили исполнители из Швеции, Португалии, Молдавии, Азербайджана, Греции, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Финал "Евровидения" состоится 13 мая.

Теги: Евровидение, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
На аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и ФабержеНа аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и Фаберже
На "русских торгах", впервые проводимых аукционным домом Doyle, будет представлено около 200 лотовПодробнее
Умер кинокритик Даниил ДондурейУмер кинокритик Даниил Дондурей
Российский киновед скончался на 69-м году жизни в ИзраилеПодробнее
"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья
Продолжение хулиганского блокбастера о команде спасителей вселенной, в составе которой енот, маленькое дерево и зеленая женщина, выходит в РоссииПодробнее
Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителейМайкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей
Сыгравший синекожего Йонду Удонта в новом фильме актер рассказал о процессе вхождения в роль и о любви к ЧебурашкеПодробнее
Режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире ПутинеРежиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире Путине
По его словам, кинолента откроет новую точку зрения для американцевПодробнее
Сооснователь Kiss: отношения между Россией и США обязательно улучшатсяСооснователь Kiss: отношения между Россией и США обязательно улучшатся
Джин Симмонс рассказал о грядущем выступлении группы в Москве и поговорил о политике Подробнее
Певица Юлия Самойлова выступила в храме Христа СпасителяПевица Юлия Самойлова выступила в храме Христа Спасителя
Не допущенная на "Евровидение" певица исполнила песню под аккомпанемент своего мужаПодробнее
"Аудиенция": британская королева с русским акцентом"Аудиенция": британская королева с русским акцентом
В Театре Наций 25 апреля пройдет премьера спектакля "Аудиенция", адаптации одноименной пьесы 2013 года Питера МорганаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФВ миреПорошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Торговое представительство США отметило неэффективность борьбы с пиратством в РФ
Европейскому суду рекомендовали приравнять Uber к обычным такси
Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
Установлена личность убитого при нападении в Ингушетии на пост ДПС боевика
В московском метро пройдет парад поездов по случаю 82-летия столичной подземки
Подозреваемый в коррупции экс-прокурор Ленинградской области умер в больнице
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Екатеринбург из-за попавшей в двигатель птицы
Китай расширит доступ американских компаний на свой рынок
Крупнейший банк Азербайджана приостанавил выплаты по внешнему долгу
Создание национального поисковика "Спутник" признали неудачным
Ходатайство о заочном аресте челябинского экс-губернатора Юревича поступило в суд
Двое украинских военных погибли и шестеро ранены в Донбассе за сутки
Мутко назвал открытым вопрос об участии хоккеистов НХЛ в зимней Олимпиаде
ЦБ РФ отозвал лицензию у страхового брокера "Столица"
Цена нефти Brent стабилизировалась у $50,8 за баррель
В Москве за неполную неделю выпало более месячной нормы осадков
Число эвакуированных из-за подтопления в Тюменской области приблизилось к 600
Трамп опроверг слухи о наличии у него собственности в России
С января в Сибири изъяли более 1 млн литров контрафактного алкоголя
В Омске обрушилась часть стены пятиэтажного дома
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи