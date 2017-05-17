Культура

Открылся 70-й Каннский кинофестиваль

Юбилейный смотр начнется с фильма "Призраки Исмаэля"

Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В среду вечером на Лазурном берегу стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. Смотр откроется фильмом "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который покажут вне конкурса. Картину представит сам режиссер вместе со съемочной группой и актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.

Лента, в которой тонкий знаток чувственных переживаний Арно Деплешен ловко жонглирует эмоциями героев, в определенном смысле задает тон всей конкурсной программе форума. Деплешен рассказывает о кинорежиссере Исмаэле, который 20 лет пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Спустя некоторое время главный герой влюбляется в Сильвию, но неожиданно к нему возвращается Карлотта.

В основном конкурсе фестиваля этого года представлено 18 разноплановых работ, в том числе две картины российского производства: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Кроткая" документалиста Сергея Лозницы.

Премьера "Нелюбви" состоится уже в четверг, 18 мая, но ее трейлер заранее вызвал полярные дискуссии среди киноманов. В своей новой картине режиссер, дважды отмеченный в Каннах за свои предыдущие работы, расскажет историю супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына. Монтаж фильма-копродукции российских, французской, бельгийской, немецкой компаний начался еще до официального окончания съемок. Все сцены создатели ленты хотели отснять осенью 2016 года, но в планы вмешался ранний снег и кинематографистам пришлось проводить досъемки в апреле. Тем не менее лента попала в каннский конкурс, сохраняя завесу таинственности относительно деталей сюжета.

Что касается "Кроткой", то фильм является вольным изложением одноименной повести Федора Достоевского, в которой рассказывается история ростовщика, женившегося на молодой девушке. Однако Лозница решил переиначить сюжет. Действие фильма происходит в современной России на окраине небольшого городка. Молодая женщина получает посылку, которую она отправила своему мужу, находящемуся в заключении в другом городе, с отметкой "адресат неизвестен". После этого растерянная и испуганная женщина отправляется в путь, чтобы узнать о судьбе мужа. В производстве фильма кроме российской участвовали также французская, германская, литовская, нидерландская и украинская компании.

Потенциальным обладателем Пальмовой ветви этого года является Михаэль Ханеке с картиной "Хэппи-энд" о миграционном кризисе. Историю французской семьи, живущей рядом с лагерем мигрантов, расскажут Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньян.

За Золотую пальмовую ветвь будет бороться и София Коппола. Ее новая лента "Роковое искушение" будет показана в России летом. Костюмная драма стала ремейком фильма 1971 года с Клинтом Иствудом о раненом солдате-северянине, нашедшем приют у южан в женской школе-интернате. На этот раз главную мужскую роль исполнил Колин Фаррелл, а за женскую составляющую отвечают Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фэннинг. Коппола изрядно потрудилась над визуальной составляющей - зрителя ждут аутентичные костюмы, темные, почти готические, интерьеры и живописные пейзажи.

Дуэт Фаррелл-Кидман появится на экране и в другом конкурсном фильме - "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса. Греческий мастер, уже увлекший публику фильмами "Клык" и "Лобстер" (который в свое время уже получил свою долю заслуженного внимания в Каннах), заставил зрителей теряться в догадках. Режиссер намеренно не разглашает детали сюжета, сохраняя интригу до показа фильма.

В основной программе смотра также значится фильм о знаменитом скульпторе Родене. Одноименную ленту снял француз Жак Дуайон. Байопик расскажет о творчестве мастера и затронет отношения Огюста Родена с талантливой ученицей Камиллой Клодель и матерью единственного ребенка скульптора Розой Бере. В главных ролях - Венсан Линдон (отмеченный в 2015 году в Каннах за актерскую игру) и Изиа Ижлен.

Еще одна работа француза - автора "Артиста" Мишеля Хазанавичуса - "Молодой Годар" расскажет, как следует из названия, о режиссере Жан-Люке Годаре. В ней тоже затрагиваются амурные сферы - режиссер сконцентрируется на любовной связи Жан-Люка Годара (Луи Гаррель) и Анны Вяземски (Стейси Мартин).

Соотечественник Хазначавиуса, Франсуа Озон, представит в Каннах картину "Двойной любовник". В новом триллере режиссера сыграли Марина Вакт и Жереми Ренье.

Кроме того, на фестивале публику ждет встреча с режиссером Тоддом Хейнсом (известного, среди прочего, по картине "Кэрол"), который представит фильм Wonderstruck - экранизацию одноименного романа Брайана Селзника с Джулианной Мур и Мишель Уилльямс в главных ролях. А мастер названий для фильмов шотландка Линн Рэмзи, автор фильма "Что-то не так с Кевином", представит в Канне свою новую работу "Ты никогда здесь не был". Лента с Хоакином Фениксом стала экранизацией романа Джонатана Эймса.

В списке претендентов на Золотую пальмовую ветвь также значатся азиатские кинематографисты - японский мэтр Наоми Кавасэ ("Hikari"), корейский выдумщик Пон Чжун Хо ( "Окча" с Тильдой Суинтон, Полом Дано, Джейком Джилленхоллом).

Какой фильм заслужит Пальмовую ветвь решит жюри под руководством Педро Альмодовара 28 мая. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут немецкая режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред.

Анна Нехаева

Теги: Каннский кинофестиваль, кино
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