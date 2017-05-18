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Культура

На Каннском фестивале откроется российский павильон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский павильон откроется в четверг в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marche du Film, участниками стенда Роскино станут более 45 производственных и прокатных студий.

"Тот факт, что в этом году в сильнейшей каннской программе три российских фильма – говорит о результатах системной работы, в первую очередь создателей фильмов, а также системной работы по международному продвижению нашего кино. Начиная со скромного места на углу бульвара Круазетт, Российский павильон, теперь расположенный в самой престижной зоне кинорынка, принимает более 2 тысяч посетителей в день, а в программе павильона этого года запланировано десять мероприятии? с участием 75 спикеров из России и других стран", - привели в пресс-службе слова главы Роскино Екатерины Мцитуридзе.

Одним из ключевых событий в рамках работы Российского павильона станет презентация Кинокомиссии Москвы, цель которой - продвижение Москвы в качестве съемочной площадки для российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, создание комфортной инфраструктуры для привлечения в столицу профессионалов медиаиндустрии.

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В павильоне пройдут шоу-кейсы новых проектов компании "Централ Партнершип" (она представит совместный с киностудиией КИТ проект "Легенда о Коловрате"), кинокомпании? "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" (проект "T-34" продюсеров Рубена Дишдишяна, Леонарда Блаватника), а также компании "Maison 1618". Последняя представит социальный проект "Как скажешь, мама" режиссера Евы Ланска.

В рамках шоу-кейса компаний "Вега Фильм" идет "Арк Пикчерс" продюсер Екатерина Михайлова, режиссер Константин Фам представят проект "Москва Влюбленная", который реализуется при поддержке Московской городской думы и правительства Москвы.

Кроме того, на кинорынке Marche du Film "Централ Партнершип" начнет международные продажи фильмов "Движение вверх" (режиссёра Мегердичева) и "Рубеж" (о событиях Второй мировой войны).

Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского презентует международным закупщикам фильм "Лед" (режиссёр Трофим) и драму "Купи меня" (Перельмана).

В свою очередь компания "Базелевс" в лице дистрибьюторской компании Mirsand Ltd. представит зарубежным дистрибьюторам свою библиотеку фильмов и фэнтези "Он - Дракон". Продолжатся продажи фильмов компании Russian World Vision "28 панфиловцев", "Батальонъ" и других.

Киностудия "Мосфильм" представит историческую драму "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова по роману Льва Толстого "Анна Каренина" и повести Викентия Вересаева "На японской войне".

Компания Wizart, среди прочего, презентует анимационный проект "Снежная Королева 3: Огонь и Лед" - триквел отечественной анимационной франшизы, вышедшей более чем в 130 странах. Также компания намерена продвигать проект "Волки и овцы: бе-е-езумное превращение", показанный за прошедший год в 40 странах и попавший в конкурс 20 международных фестивалей.

Кроме того, будет представлена историческая драма "Собибор" компании All Media с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о героическом подвиге советского офицера Александра Печерского, который организовал массовый побег заключенных из нацистского лагеря смерти Собибор, действовавшем на территории Польши с 1942 по 1943 год. Другие проекты компании - фэнтези "Последни богатырь" и триллер "Селфи".
Стенд Роскино организован при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Правительства Москвы, ПАО "Аэрофлот – россии?ские авиалинии".

Теги: Каннский фестиваль, Канны
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