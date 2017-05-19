Кинокритики освистали фильм Netflix на фестивале в Каннах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Показ фильма "Окча" - первой картины, созданной телеканалом Netflix, в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, - был остановлен через десять минут после начала из-за улюлюканья публики, передает корреспондент "Интерфакса".

С самого начала показа, когда на экране появился логотип Netflix, в зале зазвучали возмущённые возгласы, выкрики и громкие аплодисменты. Спустя десять минут после начала он был прекращён, в зале включили свет. Через пять минут трансляция фильма возобновилась с начала.

В свою очередь СМИ сообщают, что показ был прерван из-за технической проблемы - очень плохой картинки - и возобновлен после ее решения. По данным "Би-би-си", после показа в зале также прозвучали аплодисменты.

В настоящее время в киноиндустрии идет дискуссия относительно проектов Netflix, который показывает фильмы на своей онлайн платформе, а не выпускает их в широкий кинопрокат.

Позднее на пресс-конференции режиссёр картины Пон Чжун Хо, отвечая на вопрос о том, что думает о реакции зрителей, пошутил, что просто рад, что его картину на премьере посмотрит Педро Альмодовар, возглавляющий жюри основного конкурса в этом году.

Он также добавил, что ему понравилось работать с Netflix. "С их стороны ощущалась большая поддержка, мне выделили очень большой бюджет (50 млн долларов - ИФ). Это не так часто случается в современной индустрии. Должен сказать, что у меня была большая свобода и при подготовке, и при самом съемочном процессе", - сказал режиссёр.

Несмотря на то, что Netflix является телеканалом, обе стороны договорились, что сделают фильм, который будет показан на больших экранах как в Южной Корее, так и по всему миру.

В картине рассказывается о гигантской свинье по имени Окча, обитающей в южнокорейских горах, с которым дружит девочка Миджа. Впоследствии оказывается, что Окча принадлежит конгломерату "Мирандо Корпорейшн", который намерен забрать зверя в Нью-Йорк для экспериментов. Миджа отправляется спасать Окчу.

Пон Чжун Хо отметил, что фильм развивает тему взаимодействия природы и капитализма.

В основной программе Каннского кинофестиваля значится еще один фильм Netflix- "История семьи Майровиц" с Адамом Сэндлером, Эммой Томпсон, Беном Стиллером, снятый Ноем Баумбахом.

Победителя Каннского фестиваля огласят 28 мая.