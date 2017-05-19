Культура 70-й Каннский кинофестиваль

Кинокритики освистали фильм Netflix на фестивале в Каннах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Показ фильма "Окча" - первой картины, созданной телеканалом Netflix, в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, - был остановлен через десять минут после начала из-за улюлюканья публики, передает корреспондент "Интерфакса".

С самого начала показа, когда на экране появился логотип Netflix, в зале зазвучали возмущённые возгласы, выкрики и громкие аплодисменты. Спустя десять минут после начала он был прекращён, в зале включили свет. Через пять минут трансляция фильма возобновилась с начала.

В свою очередь СМИ сообщают, что показ был прерван из-за технической проблемы - очень плохой картинки - и возобновлен после ее решения. По данным "Би-би-си", после показа в зале также прозвучали аплодисменты.

В настоящее время в киноиндустрии идет дискуссия относительно проектов Netflix, который показывает фильмы на своей онлайн платформе, а не выпускает их в широкий кинопрокат.

Позднее на пресс-конференции режиссёр картины Пон Чжун Хо, отвечая на вопрос о том, что думает о реакции зрителей, пошутил, что просто рад, что его картину на премьере посмотрит Педро Альмодовар, возглавляющий жюри основного конкурса в этом году.

Он также добавил, что ему понравилось работать с Netflix. "С их стороны ощущалась большая поддержка, мне выделили очень большой бюджет (50 млн долларов - ИФ). Это не так часто случается в современной индустрии. Должен сказать, что у меня была большая свобода и при подготовке, и при самом съемочном процессе", - сказал режиссёр.

Несмотря на то, что Netflix является телеканалом, обе стороны договорились, что сделают фильм, который будет показан на больших экранах как в Южной Корее, так и по всему миру.

В картине рассказывается о гигантской свинье по имени Окча, обитающей в южнокорейских горах, с которым дружит девочка Миджа. Впоследствии оказывается, что Окча принадлежит конгломерату "Мирандо Корпорейшн", который намерен забрать зверя в Нью-Йорк для экспериментов. Миджа отправляется спасать Окчу.

Пон Чжун Хо отметил, что фильм развивает тему взаимодействия природы и капитализма.

В основной программе Каннского кинофестиваля значится еще один фильм Netflix- "История семьи Майровиц" с Адамом Сэндлером, Эммой Томпсон, Беном Стиллером, снятый Ноем Баумбахом.

Победителя Каннского фестиваля огласят 28 мая.

Теги: кино, Каннский кинофестиваль, Netflix
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"
В этом году она пройдет в ночь с 20 на 21 мая, всего в Москве для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центровПодробнее
Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 летАмериканский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет
О причинах смерти вокалиста Soundgarden и Audioslave пока ничего не известноПодробнее
Открылся 70-й Каннский кинофестивальОткрылся 70-й Каннский кинофестиваль
Юбилейный смотр начнется с фильма "Призраки Исмаэля"Подробнее
Чужой: Завет от Ридли СкоттаЧужой: Завет от Ридли Скотта
В прокат выходит новый фильм о Чужом, которым Скотт стремится ответить на вопрос жизни, вселенной и всего такогоПодробнее
Золото Канн: ретроспективаЗолото Канн: ретроспектива
“Интерфакс” перед началом 70-го Каннского кинофестиваля составил гид по его новейшей историиПодробнее
Forbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеровForbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров
Первое место со значительным отрывом занял Тимур БекмамбетовПодробнее
Хакеры потребовали выкуп за украденный фильм DisneyХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Согласно информации СМИ, похищенной оказалась копия фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"Подробнее
На "Евровидении" победил португальский певецНа "Евровидении" победил португальский певец
Второе место занял представитель БолгарииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Как награждали "Спартак"9 фото
18 мая
Как награждали "Спартак"
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиВ миреШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасилованииВ РоссииМинприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора
Госдума скорректировала дату выборов президента в 2018 году
В результате падения части балкона в центре Москвы пострадал один человек
В РПЦ заявили о праве на самостоятельный выбор сроков подачи заявки на Исаакий
Вузам Росгвардии придется закупить тренажеров на 80 млн рублей
Кучерена предложил создать штаб для юридической помощи жильцам сносимых пятиэтажек
Карпин опроверг уход комментатора Елагина с "Матч ТВ"
Кинокритики освистали фильм Netflix на фестивале в Каннах
ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге и Минске
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
Главный тренер "Спартака" Каррера условно дисквалифицирован на один матч
САНА сообщило о жертвах удара западной коалиции по сирийской армии
В Госдуме решили увеличить до 3 месяцев срок переезда выселяемых жителей пятиэтажек
Коллектор в Ставрополе отделался штрафом за блокировку связи в детской больнице
Мединский предупредил о превращении российского кино в артхаус под "катком" Голливуда
День славянской письменности и культуры в Челябинске отметят крестным ходом
Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"
Facebook и Google+ значительно увеличили охват аудитории на Украине
В Дамаске сочли американский удар по сирийским силам актом агрессии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи