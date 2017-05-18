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Культура

Критики в Каннах встретили овациями фильм Звягинцева "Нелюбовь"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кинокритики на Каннском кинофестивале приветствовали фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" аплодисментами, передает корреспондент "Интерфакса".

Премьера российской картины, которая вошла в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, состоится в четверг, однако кинокритики посмотрели новую ленту Звягинцева накануне.

В своей новой ленте режиссер, дважды отмеченный в Каннах за свои предыдущие работы, рассказывает историю супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына Алёши.

После показа двухчасового фильма зал долго аплодировал.

Ранее сообщалось, что монтаж фильма-копродукции российских, французской, бельгийской, немецкой компаний начался еще до официального окончания съемок. Все сцены создатели ленты хотели отснять осенью 2016 года, но в планы вмешался ранний снег и кинематографистам пришлось проводить досъемки в апреле. Тем не менее, лента попала в каннский конкурс, сохраняя завесу таинственности относительно деталей сюжета.

В основном конкурсе также представлены фильмы Сергея Лозницы "Кроткая", Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Хэппи Энд", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

Оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая.

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

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Фестиваль откроется фильмом &quot;Призраки Исмаэля&quot; Арно Деплешена, который покажут вне конкурсаКакой фильм заслужит Пальмовую ветвь, решит жюри под руководством Педро Альмодовара.Моника Белуччи - ведущая кинофестиваляВ основном конкурсе фестиваля этого года представлены 18 разноплановых работ, в том числе две картины российского производства: &quot;Нелюбовь&quot; Андрея Звягинцева и &quot;Кроткая&quot; документалиста Сергея Лозницы.Вместе с Педро Альмодоваром оценивать конкурсантов будут немецкий режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред.Режиссер Арно Деплешен вместе с актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур, Луи Гаррелем, Альбой Рорвахер, Ипполитом Жирардо и Матьё Амальриком.
Фестиваль откроется фильмом &quot;Призраки Исмаэля&quot; Арно Деплешена, который покажут вне конкурса
Теги: Каннский кинофестиваль, Андрей Звягинцев
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