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Культура 70-й Каннский кинофестиваль

Не любовь, а жизнь

В Каннах состоялась премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

Не любовь, а жизнь
Актер Алексей Розин, режиссер Андрей Звягинцев и актриса Марьяна Спивак (слева направо)
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Андрей Звягинцев привез в Канны свой новый фильм "Нелюбовь" - картину чествовали на Лазурном берегу накануне, а в России лента выйдет в широкий прокат 1 июня.

В фильме рассказывается история супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода и исчезновения их 12-летнего сына Алеши. Повествуется о том, как могут измениться человеческие отношения внутри семьи и могут ли люди измениться ради отношений.

И хотя фильм был только-только показан широкой публике, его уже успели заподозрить и в пропаганде российской власти, и задаться вопросом излишней политизированности, и удивиться отсутствию госфинансирования проекта.

После шума, вызванным "Левиафаном" в России, и неоднократных высказываний министра культуры о том, как ему не понравился фильм, создатели ленты решил делать фильм без господдержки и обратиться к альтернативным источникам финансирования.

Что, в определенном смысле, предоставило съемочной группе большее количество творческих опций - так, решение о работе над лентой было принято после всего трех страниц синопсиса, написанного сценаристом Олегом Негиным. При этом сценарий создавался в процессе поиска натуры и визуальных решений.

В определенном смысле "Нелюбовь" - это часть трилогии с предшествующими ей "Еленой" и "Левиафаном". Хотя, как признается сам режиссер, это лишь одна из страниц большой книги. При этом не отрицая того, что мать главной героини в "Нелюбви" - главный женский персонаж из "Елены" некоторое количество лет спустя.

Звягинцев остается верен себе - продолжает исследовать бытовые сюжеты современной России, показывая их без прикрас, а то и не отказывая себе в аллегоричном повествовании.

В картине создается весьма правдоподобная ситуация для того, чтобы ей можно было поверить - мать, не обращающая внимание на собственного ребенка и занятая только рассматриванием фотографий в инстаграме, сплетнями и новыми отношениями на стороне. Отец, методично выстраивающий новую ячейку общества с девушкой младше него. Настолько методично, что уже готовится стать отцом во второй раз. Не обращая внимания на своего первенца и уговаривающий свою почти что бывшую жену после развода отдать ребенка бабушке.

Кадр из фильма "Нелюбовь"
Кадр из фильма "Нелюбовь"
Фото: epa/vostock-photo

Впрочем, несмотря на довольно реалистичную ситуацию, некоторые важные неизвестные остаются за рамками уравнения. Из фильма непонятны предпосылки поведения матери главной героини, не всегда ясны мотивы матери Алеши. Может, от этого в первых сценах "Нелюбви" остается впечатление излишества - в ссорах и взаимных обвинениях слишком много криков, излишней агрессии, переизбыток и так понятных эмоций.

Однако отдельно надо отметить юного актера, исполнившего роль Алеши - в своих коротких и часто бессловесных сценах он выдает такой спектр эмоций, что многим маститым актерам можно у него поучиться.

К слову, многие зарубежные критики увидели в фильме проблемы исключено современной России. Но создатели ленты сразу опровергли это - по их совершенно справедливому утверждению, аналогичные ситуации могут происходить в любой точке мира.

Многие упрекают Звягинцева в излишнем драматизме - дескать, сгущает краски там, где оно того не стоит, да и вообще - мы видим что хотим видеть. Но надо отдать режиссеру должное - "Нелюбовь", пусть иногда грубо и напористо, но показывает реальные проблемы взаимоотношений внутри семьи и вопросы современного общества. Заставляет взглянуть со стороны. Разве это не важно для того, чтобы измениться или начать действовать?

Анна Нехаева

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

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Фестиваль откроется фильмом &quot;Призраки Исмаэля&quot; Арно Деплешена, который покажут вне конкурса
Теги: Нелюбовь, Андрей Звягинцев, кино
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