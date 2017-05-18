Звягинцев заявил об отсутствии пропаганды российских властей в "Нелюбви"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Андрей Звягинцев опроверг наличие пропаганды российской власти в своём новом фильме "Нелюбовь", который вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

"Без сомнения (пропаганды там - "ИФ") нет. Вы видели финал, вы можете провести параллели, в российской части мира и украинской. Авторская интенция понятна. Если отбросить политизированный взгляд на вещи, то можно увидеть, что там нет никакой пропаганды. Исключительно констатация факта", - сказал режиссёр на пресс-конференции в Канне в четверг, отвечая на вопрос о том, не является ли фильм пропагандой российской власти.

В картине присутствуют несколько сцен, в которых идет трансляция новостных сюжетов о событиях на востоке Украины.

В свою очередь продюсер ленты Александр Роднянский выразил уверенность, что "Нелюбовь" - картина о российской современной жизни. "Но при этом она не только о России, но обо всём мире. Андрей как художник исследует человеческую натуру без каких-либо рамок. Это фильм о людях, а не о политиках", - сказал Роднянский.

В фильме рассказывается история супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина, в которой в разгар тяжелого развода исчезает 12-летний сын Алёша.

На прошедшем ранее показе кинокритики встретили фильм Звягинцева аплодисментами.

Оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая.