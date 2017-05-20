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Культура

Более 200 музеев и галерей Москвы будут работать бесплатно в рамках акции "Ночь в музее"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Традиционная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая, пройдет в субботу в Москве в одиннадцатый раз, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры.

В этот день в столице бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты. При этом в акции примут участие как федеральные и московские, так и частные и ведомственные учреждения.

В этом году акция представит новые форматы событий в рамках специальной программы под слоганом "Время открытий". Акция в этот раз также посвящена 100-летию Октябрьской революции и Году экологии в России.

Торжественное открытие акции "Ночь в музее" состоится в саду "Эрмитаж" в 17:00. В этот день в "Эрмитаже" пройдет образовательный фестиваль, на котором представители нескольких столичных музеев прочтут лекции.

"Площадками для специальных событий акции станут секретные музейные места - московские музеи, заслуживающие особого зрительского внимания. Посетителям акции представится возможность взглянуть на "вечно бегущую Москву" как на совершенно новый, незнакомый город. Город, с деревянными домами и палисадниками, тихими квартирами, хранящими дух и тайны "великих". В этих музеях гостей будут ждать творческие встречи-дискуссии, концерты и театральные перформансы", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что уже на подходе к музею можно неожиданно оказаться в центре событий: пройдут флешмобы и концерты уличных оркестров. С 18:00 и до 23:00 команды артистов будут курсировать по городу в брендированных автомобилях и давать представления перед главными площадками "Ночи в музее", где каждый год выстраиваются самые длинные очереди.

Кроме того, 20 мая будут работать экскурсионные проекты "Москва глазами инженера", "Гуляем по Москве", "Cozy Moscow" и "Моспешком". Десять бесплатных пешеходных экскурсий пройдут по самым популярным районам Москвы: от Пречистенки до Покровки, от парка Сокольники до Замоскворечья.

"В основной программе "Ночи в музее" события самых разных форматов. Например, в ЦВЗ "Манеж" программа акции начнется с лекции о звуковых инсталляциях, продолжится авторской экскурсией по одной из выставок и завершится концертом современной музыки. В Московском планетарии пройдут астрономические наблюдения, Государственный биологический музей имени Тимирязева познакомит всех желающих с "ночными" животными и проведет занятия для детей, а Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства организует творческие мастер-классы, концерты и перформансы", - отметили в пресс-службе.

Ранее первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов сообщил, что в этом году в акции "Ночь в музее" будут участвовать более 2 тысяч музеев. "Главная тема нынешней акции - 100-летие революции и Год экологии в России", - сказал он.

Всего, по его словам, в акции примут участие более 80 регионов, запланировано свыше 1500 мероприятий.

"Впервые в акции примут участие музеи Московского Кремля. Сам Кремль ночью закрыт, но вне его стен в лекционном зале будет работать специальная программа", - отметил В.Аристархов.

Подробная программа российской акции "Ночь в музее" размещена на сайте культура.рф, московской - на сайте mos.ru.

В свою очередь директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала в минувшую среду: "В этом году мы намерены сделать очень хороший проект, который будет проходить в рамках этой акции на Манежной площади в нашем лекционном зале".

Она рассказала, что в лекционном зале пройдут специальные программы. Посетители смогут узнать о жизни музея изнутри, послушают рассказы о работе реставраторов, кураторов выставок и хранителей фондов.

Теги: Москва, Ночь музеев
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