Критики на Каннском кинофестивале неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кинокритики неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая", вошедший в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Картина С.Лозницы "Кроткая" снята на русском языке и является копродукцией шести стран - Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов, Украины.

Мировая премьера фильма состоится на фестивале в четверг вечером, но кинокритики, журналисты посмотрели новую ленту режиссёра накануне.

После окончания картины, которая длится 2,5 часа, послышались аплодисменты, которые были практически заглушены улюлюканьем и недовольными возгласами. При этом некоторые зрители стали покидать кинозал через 30 минут после начала показа.

За основу ленты взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке.

В интерпретации С.Лозницы героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого женщина отправляется туда, чтобы узнать причину и выяснить что с ним случилось.

В основном конкурсе также представлены фильмы Андрея Звягинцева "Нелюбовь", Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Хэппи Энд", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

Оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая.