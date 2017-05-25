Главные новости
Спорт"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17В РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионахВ РоссииМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве
Культура

Критики на Каннском кинофестивале неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кинокритики неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая", вошедший в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Картина С.Лозницы "Кроткая" снята на русском языке и является копродукцией шести стран - Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов, Украины.

Мировая премьера фильма состоится на фестивале в четверг вечером, но кинокритики, журналисты посмотрели новую ленту режиссёра накануне.

После окончания картины, которая длится 2,5 часа, послышались аплодисменты, которые были практически заглушены улюлюканьем и недовольными возгласами. При этом некоторые зрители стали покидать кинозал через 30 минут после начала показа.

За основу ленты взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке.

В интерпретации С.Лозницы героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого женщина отправляется туда, чтобы узнать причину и выяснить что с ним случилось.

В основном конкурсе также представлены фильмы Андрея Звягинцева "Нелюбовь", Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Хэппи Энд", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

Оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая.

Теги: кино, Каннский кинофестиваль, Сергей Лозница
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Лучшие фильмы 2014 года

Культура
Глава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса СеребренниковаГлава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова
По словам Урина, глава "Гоголь-центра" не отвечает "за финансовую составляющую" жизни театраПодробнее
Джек Воробей рассказывает сказкиДжек Воробей рассказывает сказки
На российские экраны выходит пятая часть легендарной саги о пиратах Карибского моря Подробнее
Скончался актер Роджер МурСкончался актер Роджер Мур
Мур сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах, он является самым "долгоиграющим" агентом 007Подробнее
СКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средствСКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средств
Деньги были выделены из бюджета на развитие и популяризацию искусстваПодробнее
СКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла СеребренниковаСКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова
Следственные мероприятия связаны с хищением в 2014 году бюджетных средств, выделенных организации "Седьмая студия", и проводятся в разных регионах РоссииПодробнее
Джерри Брукхаймер: в Голливуде много хороших сценариевДжерри Брукхаймер: в Голливуде много хороших сценариев
Накануне выхода пятой части "Пиратов Карибского моря" продюсер картины рассказал о причине популярности франшизы и особенностях отбора кинопроектовПодробнее
Правозащитница сообщила об обысках у Кирилла СеребренниковаПравозащитница сообщила об обысках у Кирилла Серебренникова
С чем связаны следственные действия, не уточняетсяПодробнее
Рэпер Drake получил рекордные 13 наград на Billboard Music AwardsРэпер Drake получил рекордные 13 наград на Billboard Music Awards
Он выиграл и главную награду - лучшему исполнителю, - а его альбом Views признали лучшим в рейтинге Top Billboard 200Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17В РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионахВ РоссииМВД не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о МедведевеВ миреНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Генпрокурор США не сообщил о связях с Россией при оформлении допуска
Критики на Каннском кинофестивале неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая"
Пассажирский паром из КНДР во второй раз прибыл во Владивосток
Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
Туск попробует убедить Трампа в необходимости укрепления евроатлантизма
В торговом центре на Марксистской улице в Москве произошел пожар
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17
Сенат США поддержал кандидатуру Салливана на пост заместителя госсекретаря
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве девочки
Вашингтон выделил дополнительные средства на оборону Израиля
Брат и отец предполагаемого смертника из Манчестера задержаны в Ливии
В Ставрополье пройдут молебны о прекращении дождей
Американские самолеты провели разведку позиций России в трех морях
Ариана Гранде приостановила мировое турне из-за теракта в Манчестере
На Эвересте нашли тела четырех альпинистов
Высказавшийся против членства Эстонии в НАТО министр подал в отставку
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи