Режиссер Лозница попросил не считать его фильм "Кроткая" критикой Путина

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Сергей Лозинца заявил, что его фильм "Кроткая", вошедший в конкурс 70-го Каннского фестиваля, не является критикой Владимира Путина.

"Я конкретно не имею такого адреса, думаю, мы всегда совершаем ошибку, когда адресуем все проблемы в сторону одной конкретной личности. Одна из тем, в том числе этой картины, - тема нашей ответственности за то, что происходит, каждый несёт эту ответственность в себе", - сказал режиссёр на пресс-конференции в Каннах в четверг, отвечая на вопрос о том, можно ли узнать в сцене застолья в фильме кого-то из современных политиков, - в частности, президента России.

Отвечая на вопрос, является ли сцена застолья, в которой, как выразился журналист, некоторые актёры одеты в вышиванки, а "авторитетное диктатурное лицо рассказывает о том, как люди будут жить дальше", критикой украинской власти, режиссер ответил отрицательно.

"Ставить так вопрос - это делать сложное простым. Я не имел конкретного адреса, это (вышиванки - ИФ) национальная одежда разных славянских народов, в том числе белорусского, русского, украинского", - сказал Лозница.

Картина Лозницы "Кроткая" снята на русском языке и является копродукцией нескольких стран - Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов, Украины. За основу ленты взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке. В интерпретации Лозницы героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого женщина отправляется в колонию, чтобы выяснить, что с ним случилось.