"Нелюбовь" Звягинцева возглавила рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева сохраняет лидерство среди картин конкурса Каннского фестиваля согласно рейтингу критиков, опубликованному в понедельник в журнале Screen.

Российский фильм о супружеской паре, у которой в разгар тяжелого развода исчезает 12-летний сына Алёша, получила общую оценку в 3,2 балла.

Выше всех "Нелюбовь" оценили критики из Италии, США, Великобритании и России.

Второе место делят между собой "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса и "Квадрат" Рубена Остлунда - каждый заработал по 2,7 балла.

На третьем месте - "120 ударов в минуту" Робина Кампийо со средней оценкой в 2,5 баллов.

Следом идёт "История семьи Морровиц" в 2,4 балла режиссёра Ноя Баумбаха.

Последнее, восьмое место, критики отдали фильму "Молодой Годар" французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса; самую низкую оценку ему присудили критики из Франции и Италии.

Рейтинг фильмов составляется на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

Фильм "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июня.