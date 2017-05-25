Ассоциация театральных критиков увидела в обысках "Гоголь-центра" политический подтекст

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прошедшие в минувший вторник обыски в "Гоголь-центре" в Москве имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст, считают в Ассоциации театральных критиков (АТК).

"Считаем, что та форма, в которой были проведены следственные действия в "Гоголь-центре", недопустима и направлена на устрашение трудового коллектива и шире - всего российского театра", - говорится в открытом заявлении АТК, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В организации выcказали поддержку фигурантам уголовного дела о хищении выделенных "Седьмой студии" 200 млн рублей - художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум и экс-главе "Седьмой студии" Юрию Итину.

"Выражаем удивление тем, что Следственный комитет РФ санкционировал массовые обыски по уголовному делу, возбужденному еще в 2015 году, именно сейчас - такая вспышка активности вызывает подозрения в том, что дело носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении.

"Мы требуем уважения со стороны властей и Следственного комитета РФ по отношению к ним и ко всем их коллегам, которые фигурируют в материалах этого дела", -заявили в АТК.

Обращение подписали члены координационной группы ассоциации Лариса Барыкина, Марина Давыдова, Марина Дмитревская, Елена Ковальская, Андрей Пронин, Павел Руднев, Глеб Ситковский, Ольга Федянина.

АТК - основанное в 2015 году независимое профессиональное объединение, в которое входят 150 ведущих театральных критиков из разных городов России.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски по месту жительства и работы Серебренникова и Апфельбаум, а также допросили их в качестве свидетелей и отпустили под обязательство о явке.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на среду в рамках дела были задержаны экс-глава и главный бухгалтер "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева, им вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Артисты и режиссеры, в числе которых Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш и другие, написали письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Серебренникова.