"Коммерсант" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре"

Президент назвал дураками людей, организовавших обыск по делу о хищениях

Евгений Миронов (справа) на церемонии вручения государственных наград в Кресле

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Актер Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо в защиту художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и поговорил с ним на тему обыска в театре, сообщил в четверг "Коммерсант ".

Разговор случился в неформальной обстановке после вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля:

— Вы знали? Знали об этом?!

— Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал.

То есть, видимо, как обычно, из СМИ.

— Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!

— Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин.

"Он таким образом дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем.

Евгений Миронов не стал с этим спорить. Он просил об объективном расследовании, "без экстраординарных методов"… Он сильно переживал".

Во вторник Следственный комитет провел обыски в театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя режиссера Кирилла Серебренникова. Обыски прошли по делу о многомилионных хищениях бюджетных средств, по которому Серебренников проходит как свидетель. После допроса с него взяли обязательство явиться к следователю.