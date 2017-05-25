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Культура

"Коммерсант" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре"

Президент назвал дураками людей, организовавших обыск по делу о хищениях

"Коммерсант" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре"
Евгений Миронов (справа) на церемонии вручения государственных наград в Кресле
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Актер Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо в защиту художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и поговорил с ним на тему обыска в театре, сообщил в четверг "Коммерсант".

Разговор случился в неформальной обстановке после вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля:

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— Вы знали? Знали об этом?!

— Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал.

То есть, видимо, как обычно, из СМИ.

— Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!

— Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин.

"Он таким образом дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем.

Евгений Миронов не стал с этим спорить. Он просил об объективном расследовании, "без экстраординарных методов"… Он сильно переживал".

Во вторник Следственный комитет провел обыски в театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя режиссера Кирилла Серебренникова. Обыски прошли по делу о многомилионных хищениях бюджетных средств, по которому Серебренников проходит как свидетель. После допроса с него взяли обязательство явиться к следователю.

Теги: Гоголь-центр, театр, Евгений Миронов, Кирилл Серебренников, Владимир Путин
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