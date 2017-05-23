Серебренников отпущен из СКР под обязательство о явке к следователю

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, у которого во вторник прошли обыски по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств, допрошен как свидетель, мера пресечения ему не избиралась, сообщила представитель столичного главка следственного комитета Юлия Иванова

"В ходе расследования уголовного дела Серебренников допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", - рассказала Иванова "Интерфаксу".

Ранее во вторник из Следственного комитета после допроса по тому же делу отпустили директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Она покинула здание СК, отказавшись от комментариев. Адвокат еще двоих допрашиваемых по тому же делу ранее сообщила, что ее подзащитные - девушка и молодой человек - также находятся на допросе в качестве свидетелей по этому делу. О их судьбе пока ничего неизвестно.

Ранее во вторник в рамках одного дела обыски прошли у Серебренникова, Апфельбаум, а также в помещении "Гоголь-центра". После этого Серебренникова и Апфельбаум повезли на допрос к следователям.

По данным СКР, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии" в размере 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".