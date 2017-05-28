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Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил "Квадрат" Рубена Остлунда

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Квадрат" шведского режиссёра Рубена Остлунда получил Золотую пальмовую ветвь 70-го Каннского кинофестиваля, передаёт в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

В картине "Квадрат" повествуется о Кристиане, который работает куратором музея современного искусства. Однажды у него крадут телефон и бумажник. Выследив аппарат через приложение, он отправляется в бедный район Стокгольма вершить справедливость, не рассчитывая на успех предприятия и не предполагая неожиданного варианта развития событий.

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Вторую по значимости награду, Гран-при, получил фильм "120 ударов в минуту" француза Робина Кампийо.

Приз жюри фестиваля достался картине "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Приз за режиссуру получила София Коппола за фильм "Роковое искушение", который является ремейком фильма 1971 года с Клинтом Иствудом и снят по роману Томаса Куллинана.

Награду за лучший сценарий получили сразу два ленты: Йоргос Лантимос за картину "Убийство священного оленя" и Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было".

Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было") признали лучшим актёром. Диана Крюгер стала лучшей актрисой за роль в картине режиссера Фатиха Акина "На пределе".

Спецприз жюри в честь 70-летия Каннского кинофестиваля был присуждён Николь Кидман. В этом году на смотре в разных программах было представлено четыре фильма с австралийской актрисой.

Приз "Золотая камера" за лучший режиссерский дебют вручили Леонор Серай за фильм "Молодая женщина".

В этом году жюри основного конкурса возглавил испанский режиссёр Педро Альмодовар. Вместе с ним конкурсантов судили немецкая режиссер Марен Аде, американские актёры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссёр Паоло Соррентино, французский композитор Габриэль Яред.

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

Теги: Каннский конфестиваль
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