"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля

Также стало известно, что лучшей актрисой стала Диана Крюгер, а лучшим актером - Хоакин Феникс

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, передаёт в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

"Как-то это быстро все случилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант", - сказал на церемонии Звягинцев.

Он поблагодарил продюсера картины Александра Роднянского, сценариста Олега Негина и других создателей фильма.

В фильме Звягинцева "Нелюбовь" рассказывается история супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына Алеши.

Церемония закрытия и объявления лауреатов 70-го Каннского кинофестиваля проходит в дворце фестивалей и конгрессов.

Лучшей актрисой назвали Диану Крюгер, лучшим актером признали Хоакина Феникса. София Коппола получила приз как лучший режиссер за картину "Роковое искушение" (The Beguiled).