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Члены жюри прокомментировали итоги Каннского кинофестиваля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Члены жюри основного конкурса 70 Каннского кинофестиваля всегда расходились во мнениях относительно фильмов программы, сообщил в воскресенье председатель жюри этого года Педро Альмодовар.

"У нас всегда были разные взгляды по фильмам основного конкурса, которые мы смотрели. Но мы обменивались мнениями, иногда переубеждали друг друга, иногда нет, но в итоге всегда приходили к соглашению", - рассказал на пресс-конференции жюри основного конкурса Альмодовар. "Никакого насилия не было", - пошутил режиссёр.

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Он также заметил, что обладатель Золотой ветви 70 Каннского фестиваля фильм "Квадрат" шведского режиссёра Рубена Остлунда является историей о диктатуре политкорректности.

"Полагаю, что это фильм рассказывает о чём-то абсолютно современном. Он о диктатуре политкорректности. Эта диктатура ужасна, страшна, как любая другая диктатура. (. . .) Но такой важный сюжет очень смешно показан в фильме. Люди слишком политкорректные, и из-за этого живут в своего рода аду", - продолжил Альмодовар, заметив, что хотел бы посмотреть "Квадрат" снова.

В свою очередь американская актриса Джессика Честейн призналась, что ей хотелось бы видеть на фестивале больше картин, созданных режиссёрами-женщинами.

"Когда повествование в фильмах показано с женской точки зрения - это всегда более аутентичная история. Я была удивлена изображением женских персонажей здесь. Надеюсь, в будущем на фестивале будет больше работ женщин-режиссёров", - сказала актриса.

В основной конкурс киносмотра вошли 19 картин. Среди них - фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри фестиваля. В ленте рассказывается о супружеской паре в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына.

70-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

Теги: Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Каннский кинофестиваль
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