"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска Самойловой

Теперь страны-участницы должны следить за тем, чтобы в их делегациях не было людей, которым могут закрыть въезд в государство, где проводится конкурс

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Европейский радиовещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения", внес изменения в регламент его проведения после недопуска в 2017 году на проходивший на Украине песенный конкурс российской участницы Юлии Самойловой, сообщает посвященный "Евровидению" портал Esctoday.

Так, EBU отмечает, стран участниц-конкурса теперь обязывают не включать в состав своих делегаций людей, которым может быть запрещен въезд на территорию страны-хозяйки проведения "Евровидения". Россиянку Самойлову не пустили на Украину из-за того, что она нарушила украинское законодательство, выступив в Крыму, который Киев считает оккупированной территорией. Из-за этого Первый канал отказался от трансляции конкурса в России, и было решено, что Самойлова будет представлять РФ на "Евровидении", которое пройдет в 2018 году. Производить замену участника или устраивать дистанционное выступление певицы Россия не стала.

EBU также подчеркивает, что "Евровидение" - это свободное от политики мероприятие, и политическая пропаганда в звучащих на нем песнях недопустима. Кроме того, ужесточаются и требования к жюри - в него не должны включать судей, которые имеют какие-либо связи с артистами или отношение к исполняемым на конкурсе песням. Ответственность за соблюдение этого правила ложится на национального вещателя.

Дальнейшее ужесточение правил, касающихся национального вещателя, предусматривает, что если он нарушает временные рамки и допускает задержки в работе над трансляцией конкурса, EBU может передать право на организацию конкурса другой стране.

В конце июня организаторы конкурса оштрафовали Украину и Национальную общественную телерадиокомпанию этой страны за недопуск Самойловой на "Евровидение", которое проходило в Киеве.

Победителем финала "Евровидения" в 2017 году стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.