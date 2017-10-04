Критиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего поста

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло, выступающий против фильма "Матильда", по предложению главы ведомства Владимира Мединского оставил свой пост. Его преемником избран главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков.

"Мы обсудили ситуацию с министром, приняли решение, что так будет лучше для министерства, совета. Это было предложение министра. И мне будет больше возможности выражать свою позицию как члену совета, не занимаясь дипломатией. На совете сегодня я просил проголосовать за это решение, большинство приняло мою отставку. Мне кажется это правильно - ротация руководителей нормальный подход", - сказал Пожигайло "Интерфаксу" в среду.

Он заметил, что на заседании совета прошел показ "Матильды", на нем присутствовали Мединский, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, министр РФ Михаил Абызов, кинематографисты и другие. По утверждению Пожигайло, большинству присутствующих "Матильда" не понравилась, "по многим причинам, в частности, потому что это неинтересный слабый фильм".

Ранее Пожигайло подвергал критике решение Минкультуры о выдаче прокатного удостоверения фильму "Матильда", называя его недальновидным и "политически неправильным".

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс. В частности, против нее активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.