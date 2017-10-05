Лидера "Христианского государства" заподозрили в попытке нажиться на кампании против "Матильды"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Арестованный лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин хотел заработать на кампании против фильма "Матильда", вынудив прокатчиков заключить договоры на оказание охранных услуг, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По одной из версий, Калинин и его сторонники рассчитывали получить крупные суммы денег, навязав кинопрокатчикам услуги связанного с православными активистами ЧОПа.

Ранее крупнейшая в России сеть "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз, поступивших в адрес кинотеатров.

В сентябре Калинина арестова ли до 22 ноября за угрозы в адрес владельцев киносетей с требованием не показывать фильм Алексея Учителя "Матильда". Как выяснилось это не первая судимость Калинина: в 2002 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало ей прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.

Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.