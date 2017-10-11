Жена Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Жена российского оперного певца Дмитрия Хворостовского опровергла сообщения о его смерти, которые в ночь на среду распространились в СМИ и соцсетях.

"Мой муж в порядке и спокойно спит рядом со мной!", - написала она у себя в фейсбуке.

Опровержение также появилось в официальном аккаунте Дмитрия Хворостовского в фейсбуке. "Вопреки нескольким ошибочным сообщениям российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. На выходных к нему приедут родители, чтобы вместе отпраздновать его день рождения".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хворостовский умер в своей лондонской квартире, не дожив несколько дней до 55-летия.

Хворостовский на протяжении двух лет лечится от рака: в июне 2015-го года он объявил, что у него диагностирована опухоль мозга, и что он планирует пройти лечение в онкологической клинике в Лондоне. На время лечения певец сделал перерыв в своей концертной деятельности, однако позже возобновил ее.

В декабре 2016 года Хворостовский по совету врачей был вынужден отменить свое выступление в Большом Театре, где он должен был петь в постановке "Дон Карлос", и уехал в Лондон для лечения и отдыха. Чуть позже он заявил о том, что в обозримом будущем не будет участвовать в оперных постановках из-за проблем с балансом, однако продолжит давать концерты и записывать альбомы.