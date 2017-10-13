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"Аритмия": новое русское

В прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной Горбачевой

"Аритмия": новое русское
Кадр из фильма "Аритмия"
Фото: официальный сайт фильма

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В прокат вышел главный фильм последнего "Кинотавра" - "Аритмия" Бориса Хлебникова.

После не самого веселого юбилея отца врач Катя (Ирина Горбачева) отправляет своему мужу, тоже врачу, но скорой помощи, Олегу (Александр Яценко) смс: "Нам нужно развестись". Для Олега, переживающего личностный кризис, наступают совсем тяжелые времена – после выездов к пациентам он пытается вернуть жену и разобраться в себе. Когда на работе меняется начальство, в ад превращается не только его личная, но и трудовая жизнь.

Происходящие в "Аритмии" события показаны с точки зрения Олега (Яценко получил на "Кинотавре" награду за лучшую мужскую роль). Мы видим его будни, его терзания и, что самое главное, героиню Горбачевой его глазами - из-за этого, находясь несколько на периферии, она как бы обрамляется его – и нашим, зрительским – вниманием.

"Аритмия" интересна и как капитализирующий основной инстинкты фильм про скорую, в котором спасают жизни, и как критика российского системы здравоохранения и указание на ее абсурдную бюрократизацию – больное место для всех. Но главные и наиболее сильные сцены в фильме – про личное. Под песни Валентина Стрыкало на тесных кухнях и во дворах в спальных районах происходят микрособытия, заставляющее сердце биться чаще – аритмия, не иначе.

Картина Хлебникова сразу оказывается ужасно знакомой: врачи и пациенты – это люди вокруг нас, их районы – кварталы – то, где мы живем, бытовые и личные проблемы – такие же, как у нас. Немного выбивается из этого ряда Горбачева – высокая и слегка нелепая, но с удивительной статью и достоинством, она играет такую настоящую русскую женщину в современной версии.

"Аритмия" – это кино про нас, своего рода ответ тем, кто среди работ Андрея Звягинцева и Сарика Андреасяна не находил своего кандидата в отечественном кино. И в его просмотре поэтому есть что-то терапевтическое - узнавание, облегчающее душевные тяготы. Возможно, этот фильм слишком стремится быть таким, как мы, слишком льнет к нашим попсовым песням и коврам на стенах, из-за чего отдаляется от нашей реальности. Еще бы чуть-чуть, какая-то мелочь, и из хорошего фильма он бы стал отличным. Но и так это несомненно один из лучших российских фильмов года, за что он и получил заслуженный главный приз "Кинотавра".

Теги: Аритмия, Борис Хлебников, кино, Ирина Горбачева
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