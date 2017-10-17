Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Один из главных французских провокаторов современного кинематографа Франсуа Озон снял триллер "Двуличный любовник", премьера ленты состоялась на 70-м Каннском международном кинофестивале, а 19 октября она выходит в российский прокат. В картине рассказывается история Хлои (Марина Вакт), которая влюбляется в своего психоаналитика Пола (Жереми Ренье). По мере того, как развиваются отношения пары, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Перед премьерой фильма Франсуа Озон приехал в Москву представить фильм, а также рассказал корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой о своих любимых темах в кинематографе, о том как выбирает проекты и высказался о скандале с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

- Как возникла идея "Двуличного любовника", в котором витает дух картин Хичкока, Полански?

- Сначала, конечно же, была книга Джойс Кэрол Оутс, которая меня заинтересовала, потому что в ней есть излюбленная для меня тема двойника. Меня вообще очень завораживает тема близнецов, и я пытался найти форму, в которую можно было бы облечь свой интерес. И когда придумал, вернулся к жанру психоэротического триллера. А уже дальше, когда снимаешь такой триллер, возвращаешься к классикам – Хичкоку, Брайану де Пальма. Безусловно, я поместил в свой фильм какие-то отсылки к этим режиссерам.

- В фильме много откровенных сцен, лента уже начинается с провокационного кадра. Вы намеренно начали картину именно так, чего хотели этим добиться?

- Мне было важно с самых первых секунд фильма заявить, что это будет картина о внутреннем мире и внутренности во всех смыслах. В этой сцене соединены два крупных плана – сначала на экране показана интимная часть героини, а потом ее глаз. В этом смысле я хотел показать, что мы погружаемся как в физическое, так и в бессознательное этой героини, потому что глаз – отражение бессознательного.

- По сюжету главная героиня Хлоя ходит к психоаналитику лечиться от депрессии. Как думаете, почему это такое распространенное явление в современном мире?

- Мне не кажется что это депрессия, на мой взгляд, это общее состояние дискомфорта. Ей просто плохо жить, но в то же время, идея в том, что ей представляется, что это связано с ее бессознательным, а она не может облечь в слова то, что с ней происходит. Но на самом деле сложившаяся ситуация связана с ее физиологией, об этом мы узнаем в конце фильма. Именно это и интересно.

- Вас считают одним из ведущих европейских и мировых режиссеров. Вы чувствуете ответственность или давление, когда выбираете или беретесь за новый проект?

- Нет. (Смеется). Я скорее иду за своей страстью и собственными желаниями. Мне хочется каждый раз делать фильм, который будет отличаться от предыдущего. Конечно, есть еще и экономическая сторона - мои фильмы рентабельны. Я не снимаю сумасшедшие блокбастеры. Если бы я взялся за фильм с 20-30 миллионным бюджетом, это была бы совершенно другая история. Но пока что мои фильмы позволяют мне оставаться в рамках экономики французского кино, продолжать делать то, что я люблю и как я это люблю.

- Что вы думаете о скандале с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого многие актрисы и не только обвиняют в домогательствах?

- Мне кажется то, что происходит сейчас очень важно, потому что звучат голоса женщин, многие начинают говорить об этом. Я считаю, это все-таки какой-то факт который был известен, но о нем не говорили публично. По моему мнению это важно не только для сферы кинематографа, это важный показатель для любой сферы, где есть власть, которая сконцентрирована в руках мужчин. Данная ситуация для мужчин - момент задуматься о том, как они себя ведут с женщинами.

- Ваш предыдущий фильм "Франц" был довольно сдержанным, "Двуличный любовник" - провокационный. Какой будет следующая картина?

- Это будет совсем другой фильм, потому что будет основан на реальных событиях, главными героями будут мужчины.

- То есть вы решили переключиться - рассказать историю не с позиции женщины, как это часто бывает, а с точки зрения мужчины?

- Да, это будет точка зрения мужчины. Так что для меня это будет новый вызов в некотором роде.