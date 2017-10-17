Главные новости
В РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран
Культура

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера

Перед премьерой триллера "Двуличный любовник" режиссер рассказал о своих любимых темах в кинематографе

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера
Франсуа Озон
Фото: Reuters

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Один из главных французских провокаторов современного кинематографа Франсуа Озон снял триллер "Двуличный любовник", премьера ленты состоялась на 70-м Каннском международном кинофестивале, а 19 октября она выходит в российский прокат. В картине рассказывается история Хлои (Марина Вакт), которая влюбляется в своего психоаналитика Пола (Жереми Ренье). По мере того, как развиваются отношения пары, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Перед премьерой фильма Франсуа Озон приехал в Москву представить фильм, а также рассказал корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой о своих любимых темах в кинематографе, о том как выбирает проекты и высказался о скандале с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

- Как возникла идея "Двуличного любовника", в котором витает дух картин Хичкока, Полански?

- Сначала, конечно же, была книга Джойс Кэрол Оутс, которая меня заинтересовала, потому что в ней есть излюбленная для меня тема двойника. Меня вообще очень завораживает тема близнецов, и я пытался найти форму, в которую можно было бы облечь свой интерес. И когда придумал, вернулся к жанру психоэротического триллера. А уже дальше, когда снимаешь такой триллер, возвращаешься к классикам – Хичкоку, Брайану де Пальма. Безусловно, я поместил в свой фильм какие-то отсылки к этим режиссерам.

- В фильме много откровенных сцен, лента уже начинается с провокационного кадра. Вы намеренно начали картину именно так, чего хотели этим добиться?

- Мне было важно с самых первых секунд фильма заявить, что это будет картина о внутреннем мире и внутренности во всех смыслах. В этой сцене соединены два крупных плана – сначала на экране показана интимная часть героини, а потом ее глаз. В этом смысле я хотел показать, что мы погружаемся как в физическое, так и в бессознательное этой героини, потому что глаз – отражение бессознательного.

- По сюжету главная героиня Хлоя ходит к психоаналитику лечиться от депрессии. Как думаете, почему это такое распространенное явление в современном мире?

- Мне не кажется что это депрессия, на мой взгляд, это общее состояние дискомфорта. Ей просто плохо жить, но в то же время, идея в том, что ей представляется, что это связано с ее бессознательным, а она не может облечь в слова то, что с ней происходит. Но на самом деле сложившаяся ситуация связана с ее физиологией, об этом мы узнаем в конце фильма. Именно это и интересно.

- Вас считают одним из ведущих европейских и мировых режиссеров. Вы чувствуете ответственность или давление, когда выбираете или беретесь за новый проект?

- Нет. (Смеется). Я скорее иду за своей страстью и собственными желаниями. Мне хочется каждый раз делать фильм, который будет отличаться от предыдущего. Конечно, есть еще и экономическая сторона - мои фильмы рентабельны. Я не снимаю сумасшедшие блокбастеры. Если бы я взялся за фильм с 20-30 миллионным бюджетом, это была бы совершенно другая история. Но пока что мои фильмы позволяют мне оставаться в рамках экономики французского кино, продолжать делать то, что я люблю и как я это люблю.

- Что вы думаете о скандале с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого многие актрисы и не только обвиняют в домогательствах?

- Мне кажется то, что происходит сейчас очень важно, потому что звучат голоса женщин, многие начинают говорить об этом. Я считаю, это все-таки какой-то факт который был известен, но о нем не говорили публично. По моему мнению это важно не только для сферы кинематографа, это важный показатель для любой сферы, где есть власть, которая сконцентрирована в руках мужчин. Данная ситуация для мужчин - момент задуматься о том, как они себя ведут с женщинами.

- Ваш предыдущий фильм "Франц" был довольно сдержанным, "Двуличный любовник" - провокационный. Какой будет следующая картина?

- Это будет совсем другой фильм, потому что будет основан на реальных событиях, главными героями будут мужчины.

- То есть вы решили переключиться - рассказать историю не с позиции женщины, как это часто бывает, а с точки зрения мужчины?

- Да, это будет точка зрения мужчины. Так что для меня это будет новый вызов в некотором роде.

Теги: Франсуа Озон, кино, Двуличный любовник
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Скончался актер Дмитрий МарьяновСкончался актер Дмитрий Марьянов
Марьянов умер в больнице города ЛобняПодробнее
Харви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала
Академики заявили, что времена хищнического сексуального поведения на работе ушли в прошлоеПодробнее
Бывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКОБывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКО
Она получила 30 голосов в последнем туре голосованияПодробнее
"Аритмия": новое русское"Аритмия": новое русское
В прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной ГорбачевойПодробнее
Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"
Владельцы сети поблагодарили правоохранительные органы за то, что те помогли снизить напряженность вокруг фильма и обеспечить безопасность зрителейПодробнее
ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"
Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Первый канал, ВГТРК и НТВ вернули уже заплаченные за показ рекламного ролика деньгиПодробнее
Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"
В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот"Подробнее
"Сделано в Америке": без страха и упрека"Сделано в Америке": без страха и упрека
В прокат выходит новый фильм Дага Лаймана, в котором Том Круз возит оружие для ЦРУ и наркотики для Пабло ЭскобараПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСтраховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 годаВ миреЭксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiВ миреМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся странВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 17 октябряВ миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииОлег Газманов попал в ДТП на пермской трассе

Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке Конституции

Глава ЦИК РФ обвинила Навального в ложной трактовке КонституцииЭлла Памфилова констатировала, что оппозиционер сможет баллотироваться на пост президента России после 2028 года Подробнее

Иностранка задержана границе РФ и Грузии по подозрению в вербовке террористов

В иркутском Усть-Илимске возбуждено дело против задавившего пенсионеру водителя катка

Минкомсвязи представило предложения по организации выпуска крипторубля

Рождаемость в Москве в 2017 году упала почти на 8%

Захватившим вертолетную площадку Януковича в Киеве напомнили о ее статусе

Таджикистан задумался об отправке в РФ имамов ради борьбы с экстремизмом

Три компании предложили Малайзии возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолета

Мадрид столкнулся с трудностью в трактовке статьи Конституции о мерах против автономии

Экс-главу "дочки" Ростелекома отпустили под домашний арест после признания вины в подкупе

"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары

"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных картНа прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях Подробнее

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера

Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллераПеред премьерой триллера "Двуличный любовник" режиссер рассказал о своих любимых темах в кинематографе Подробнее

В Чувашии суд вынес приговор двум хирургам за смерть четырехлетнего пациента

Виртуальный зоопарк откроется на Манежной площади в Москве

В Афганистане произошла серия атак на полицейских

Сибирские ученые научились получать топливо из воды и воздуха

Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции