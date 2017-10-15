Культура

Харви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала

Академики заявили, что времена хищнического сексуального поведения на работе ушли в прошлое

Харви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала
Харви Вайнштейн
Фото: Reuters

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американская академия киноискусств, вручающая премию "Оскар", исключила из своих рядов обвиняемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, сообщает CNN. Голосование, в котором участвовали 54 члена академии, в том числе Вупи Голдберг, Стивен Спилберг и Том Хэнкс, состоялось в субботу. Их решение вступает в силу незамедлительно.

В заявлении Академии киноискусств говорится, что цель их действий - "не просто отстраниться от человека, который не заслуживает уважения коллег, а четко дать понять, что времена упрямого невежества и постыдного соучастия в хищническом сексуальном поведении, а также домогательств на работе ушли в прошлое".

В то же время, CNN отмечает, что киноакадемики далеко не всегда так строги к своим коллегам. Например, режиссер Роман Полански, покинувший США еще в 1978 году из-за обвинений в изнасиловании 13-летней девочки, до сих пор не исключен из рядов Академии киноискусств. Остается ее членом и Мел Гибсон, известный своими антисемитскими высказываниями.

Как сообщалось ранее, из-за сексуального скандала было приостановлено членство Харви Вайнштейн в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). То же самое планирует в ближайшее время сделать Гильдия кинопродюсеров США.

Сексуальный скандал

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На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на результаты собственного расследования писала, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис и других сотрудниц киностудии Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

Miramax 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.

После публикации о домогательствах со стороны продюсера заявили актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Дизайнер Джорджина Чапмен, жена Вайнштейна, 11 октября объявила, что расстается с ним.

Теги: Харви Вайнштейн
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