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Культура

Первой выставкой 2018 года в Третьяковке станет экспозиция портретов Карла Брюллова

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Выставки работ Михаила Ларионова, Архипа Куинджи, ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаковых, редкие семейные фото Романовых представят в 2018 году в Третьяковской галерее.

Первой выставкой года станет смотр "Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга". В экспозиции, которая откроется 24 января в Лаврушинском переулке, представят восемь портретов, исполненных живописцем в разные периоды творчества, в том числе парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный "портрет-прогулка", автопортреты. Среди них - "Дама у фортепьяно", "Портрет Е.П. Гагариной с сыновьями Евгением, Львом и Феофилом".

Около 100 произведений будут выставлены в рамках проекта "Сказание о граде Свияжске" в этом же здании ГТГ с 21 февраля. Это рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о военном походе, основании Свияжска, основанном в 1550 году недалеко от Казани, а также об украшении монастырей и храмов города и о первых прославившихся в этой земле святых.

Впервые в Москве будут показаны иконы двух уникальных по полноте и составу древних иконостасов Свияжска из деревянной Троицкой церкви и каменного Успенского собора. Одним из уникальных экспонатов станет пелена с изображением Богоматери Казанской - самое древнее дошедшее до нашего времени изображение знаменитой чудотворной иконы.

Масштабная ретроспектива из 100 живописных и 130 графических произведений Василия Верещагина откроется в ГТГ на Крымском Валу 6 марта. Одной из задач выставки, как отмечают в музее, станут размышления о границах реализма на примере творчества мастера. Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, "Русский Север", Японская серия. Особыми разделами станут цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия".

Первым опытом музейного осмысления художественных процессов в российском искусстве начала XXI века станет смотр "Время 0-10. Искусство 2000-х". Около 100 работ - живопись, графика, объекты, инсталляции, видеоработы, - продемонстрируют разнообразие идей и практик, которые появились в этот период. Это нонспектакулярное искусство, эстетика взаимодействия, симуляционизм, а также социальные проекты. Выставка откроется 23 марта.

В апреле публике представят выставку "Путник по вселенным. Максимилиан Волошин" с лучшими акварелями мастера, как реалистическими, так и фантастическими.

К Чемпионату мира по футболу в ГТГ приурочат выставку скульптуры на тему спорта 1930-х - 1990-х годов. Будут представлены знаменитые работы "Девушка с веслом" И.Шадра, "Физкультурница" Е.Янсон-Манизер, "Футболисты" А.Дейнеки, "Хоккеисты" И.Чайкова. Также в экспозицию войдут уникальные, редко экспонирующиеся скульптуры "Прыжок с шестом" И.Чайкова, "Эстафета", "Стометровка" и "Перед стартом" А.Дейнеки, "Заслуженный мастер спорта М. Исакова" Е.Янсон-Манизер. Отдельно покажут "Пловчиху" А.Пологовой, "Гонку по песчаной дорожке" Я.Соанса, "Футбол" О.Косткевича, отличающиеся необычными пластическими решениями.

Масштабную ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех" откроют в ГТГ 7 сентября . Название выставки повторяет название одного из центральных проектов экспозиции - инсталляции 2000 года, представляющей железнодорожные пути с удаляющимся поездом, на которых лежат отвергнутые будущим картины.

Всего в экспозиции будет выставлено более 100 произведений - живопись, графика, альбомы, макеты, инсталляции. Среди последних центральное место займут "Лабиринт (Дневник моей матери)", "Человек, улетевший в космос из своей комнаты", "Предметы его жизни", "Случай в музее, или Музыка на воде" и другие.

Особый раздел включит ранние работы И.Кабакова 1960-1970-х годов.

Другую большую ретроспективную выставку представят 19 сентября . Ею станет проект, посвященный одному из основоположников и лидеров русского художественного авангарда Михаилу Ларионову. Около 500 экспонатов прольют свет на все основные направления творчества мастера, а также широкий круг интересов М.Ларионова-коллекционера.

В экспозицию войдут хрестоматийно известные картины "Сад", произведения "Солдатской серии", знаменитые "Венеры", впервые собранные вместе работы из серии "Времена года". Особое внимание обратят на себя никогда не экспонировавшиеся в России лучистские холст "Ноктюрн" (1913-1914) из собрания галереи Тейт и "Лучистая колбаса и скумбрия" (1912) из Музея Людвига.

Помимо этого публике представят французский период творчества мастера, работы 1910-1920-х годов, связанные с "Русским балетом Дягилева", с которым Ларионов сотрудничал как художник-декоратор, автор либретто, консультант и хореограф.

Выставка фотографий из семейных альбомов императорской семьи Романовых пройдет в ГТГ в рамках Московской международной фотобиеннале в сентябре. Альбомы, украшенные серебром и золотом, из Гатчинского и Александровского дворцов ранее не показывались публике.

Более 120 живописных произведений и этюдов Архипа Куинджи покажут 3 октября в рамках смотра, который познакомит публику с творческими поисками и экспериментами выдающегося пейзажиста. В ГТГ отмечают, что А.Куинджи использовал в своем творчестве новейшие открытия в физике и химии, ставя опыты со светом, с цветом, красящим пигментом.

В состав выставки "Неизвестные передвижники" войдут около 200 произведений таких мастеров, как Илья Репин, Валентин Серов, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Василий Суриков, Иван Крамской и других. Это не только живописные работы, но также рисунки, акварели. Она откроется для широкой публики 23 ноября.

Теги: Россия, Москва, Третьяковская галерея, Третьяковка
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