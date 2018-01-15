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Культура Дело "Седьмой студии"

Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" выросла до 133 млн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сумма ущерба по так называемому уголовному делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, выросла практически вдвое - с 68 млн до 133 млн рублей.

"Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была", - сообщила "Интерфаксу" адвокат одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, Ирина Поверинова.

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По словам Повериновой, объем уголовного дела превышает 100 томов.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета подтвердил, что расследование дела против Серебренникова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, завершено.

Фигурантами дела проходят шесть человек: Серебренников, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева.

Ещё одна фигурантка дела - экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Обвиняемым инкриминируется хищение не менее 68 млн рублей, выделенных основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" из бюджета на реализацию проекта "Платформа". Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу Малобродского и уехавшей из России Вороновой, находятся под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Теги: Седьмая студия, Кирилл Серебренников
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