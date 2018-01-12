СКР попросил продлить домашний арест Серебренникова до 19 апреля

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следствие просит оставить художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении не менее 68 млн бюджетных рублей, под домашним арестом до 19 апреля.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 19 апреля 2018 года", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, на тот же срок следствие просит продлить меры пресечения бывшему генпродюсеру АНО "Седьмая студия" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскрому, бывшему гендиректору АНО Юрию Итину и экс-главбуху Нине Масляевой.

"Рассмотрения ходатайства в отношении Масляевой назначено на 15 января в 11:00, в отношении Серебренникова, Малобродского и Итина - на 16 января в 12:00", - добавила Царева.