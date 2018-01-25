В Брюсселе открылась ярмарка искусства BRAFA

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ярмарка искусства BRAFA открылась в Брюсселе в комплексе Tour & Taxis, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Широкая публика сможет попасть на 63-ю BRAFA с 27 января по 4 февраля, но уже с четверга будет проходить череда вернисажей.

В этом году на ярмарке, которая является одним из старейших арт-смотров, представлены 134 галереи из 16 стран мира. Они знакомят публику с широким временным и стилевым разнообразием артефактов: это древнее искусство, работы современных мастеров, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, предметы дизайна, комиксы и многое другое.

Одним из знаковых экспонатов на смотре стало живописное полотно Питера Пауля Рубенса "Диана, охотящаяся за оленем" брюссельской галереи Klaas Muller. В галерее "Интерфаксу" не уточнили стоимость картины в связи с обязательством перед страховой компанией, но по предварительным оценкам это полотно является одним из самых дорогих на нынешнем смотре. Эта же галерея выставила работу Эразма Квеллина Младшего "Три путти с корзиной фруктов и попугаями", вдохновленной почти аналогичной работой Рубенса, которая хранится в Прадо. А работа чилийского мастера, друга и единомышленника Сальвадора Дали Роберто Матта 1945 года "The Contrarian" с провенансом из частной коллекции в Монако оценивается в 2,5 миллиона евро.

В свою очередь испанская галерея Bernat представила редкую статую пророка Даниила из Каталонии 1340 года. Как рассказали "Интерфаксу" в галерее, ее стоимость - 250 тысяч евро. В аналогичную сумму оценивается красочный полиптих "Страсти Христовы" из Арагона, который датируется XVI веком. Скульптура была особенно широко представлена на ярмарке - коллекционерам и ценителям искусства были показаны произведения британского скульптора-абстракциониста Линна Расселл Чедвика, итальянского мастера-анималиста Рембрандта Бугатти и многих других.

Отдельным пластом работ на ярмарке стали комиксы. В частности, стоимость некоторых листов, рассказывающих о приключениях популярного персонажа Тинтина, в зависимости от серии, оцениваются в 40-90 тысяч евро.

Помимо этого на BRAFA можно найти произведения Энди Уорхола, Пабло Пикассо, Яна Фабра, Марка Шагала, Хуана Миро и многих других.

Вещи с отечественным провенансом или связанные с российской историей выставил целый ряд галерей. В частности, мюнхенская галерея Brenske представила большую икону Царя Давида из пророческого ряда иконостаса, оцененную примерно в 50 тысяч евро. В 32 тысячи евро оценивается настольный серебряный ящик с гербом принцессы Гессен-Дармштадской, будущей супруги царя Николая II Александры Федоровны. Артефакт имеет дарственную надпись на крышке "Принцессе Алисе Гессенской, Высоконареченной невесте Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, 1894".

Почетным гостем ярмарки в этом году стал классик нового реализма, американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев. В отдельном разделе смотра показана работа 1960-х годов "Три витрины" (1965-1966), она представляет собой лаконичную инсталляцию 14 метров длиной и 2,5 метров.