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Культура

Людмилу Сенчину похоронили в Петербурге

Есть обновление от 20:30

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Певицу Людмилу Сенчину похоронили в воскресенье в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в администрации Смоленского кладбища.

Отпевание Сенчиной прошло в Соборе Владимирской иконы Божией матери. Утром в Большом зале Театра музыкальной комедии Петербурга состоялась гражданская панихида по усопшей.

КультураПевица и актриса Людмила Сенчина скончалась в ПетербургеПевица и актриса Людмила Сенчина скончалась в ПетербургеЧитать подробнее

Людмила Сенчина скончалась в Петербурге 25 января после продолжительной болезни на 68-м году жизни.

Проститься с певицей пришли Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Михаил Боярский, депутат Государственной думы Елена Драпеко, артист Иван Краско, композитор Игорь Корнелюк, поэт Илья Резник и сотни граждан.

Людмила Сенчина - советская и российская певица, актриса, народная артистка России. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке". Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал...", "Полынь", "Добрая сказка".

В Петербурге Людмила Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты "Рождество в Северной Столице", которые с большим успехом прошли в Большом концертном зале "Октябрьский".

Теги: Петербург, Людмила Сенчина
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