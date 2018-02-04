Культура

Митрополит Иларион положительно оценил отмену проката "Смерти Сталина"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион положительно оценил решение министерства культуры, которое отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" он сказал , что эта картина "представляет собой безобразную сатирическую поделку не столько на советский режим, сколько в целом на русского человека и на всю Россию".

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Такое мнение он сформировал, посмотрев трейлер к фильму.

Митрополит Иларион напомнил ситуацию с нашумевшим фильмом "Матильда", который оскорбил чувства многих людей, почитающих царя Николая II и царскую семью как новомучеников и исповедников. Иерарх напомнил, что Церковь никогда не требовала отозвать прокатное удостоверение у этого фильма, и выразил пожелание, чтобы при принятии подобного рода решений уважались не только чувства тех, кому дорог советский режим и советское прошлое, но и тех, кто дорожит священной памятью царской семьи "и кто в абсолютном своем большинстве выражал свой протест против этого фильма абсолютно мирными и цивилизованными способами".

Фильм "Смерть Сталина" должен был выйти в прокат 25 января

. За два дня до этого Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, выданное в ноябре прошлого года. Против выхода фильма выступили политики и деятели культуры. Им не понравилась идея показывать такое кино в канун 75-летия Сталинградской битвы.

Теги: митрополит Илларион, Смерть Сталина, кино
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