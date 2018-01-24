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Культура

"Смерть Сталина": шаг влево, шаг вправо – расстрел

За что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у политической сатиры о последних днях вождя

"Смерть Сталина": шаг влево, шаг вправо – расстрел
Фото: volgafilm

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В российских кинотеатрах на этой неделе должен был выйти британский фильм "Смерть Сталина", но министерство культуры за два дня до премьеры отозвало уже выданное прокатное удостоверение. Это уникальный прецедент для российского кинопроката (ранее удостоверение отзывалось лишь однажды, у фильма "Зов космической эволюции", но впоследствии суд признал это решение незаконным и отменил), "Интерфакс" разбирается в ситуации.

Сюжет фильма рассказывает о последних днях генсека. В 1953 году по СССР идет очередная волна репрессий, проводимых Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Но внезапно, получив письмо с пожеланиями всего худшего от пианистки Марии Юдиной (Ольга Куриленко), вождь и правда приказывает долго жить. В высших партийных кругах начинается суматошная борьба за власть, в которой в числе прочих принимают участие Маленков (Джеффри Тэмбор), Молотов (Майкл Пэйлин), Берия (Саймон Расселл Бил), Жуков (Джейсон Айзекс), Хрущев (Стив Бушеми) и дети Сталина (Руперт Френд и Андреа Райзборо).

То, что фильм "Смерть Сталина" (от российских переводчиков он получил характеристику "тоталитарная комедия") снял британец Армандо Ивануччи, неудивительно: режиссер специализируется на политической сатире. На счету Ивануччи в числе прочего "В петле" про интриги в британских и американских властей относительно войны на Ближнем Востоке и работа над один из самых известных комедийных сериалов про политику "Вице-президент". Поэтому обращение к данному материалу для режиссера выглядит вполне логичным и не объясняется исключительно желанием очернить историю советского народа, как, вероятно, представляется некоторым российским чиновникам.

Другое дело, что в основе фильма лежит одноименный французский комикс, что как бы намекает на глубину погружения в тему. Историки – в том числе британские – после выхода картины отмечали неточности и исторические ошибки в ней, в том числе неточное изображение режима. Но с некоторой натяжкой это можно объяснить авторской трактовкой и списать на то, это что это кино не документальное, а художественное, кроме того - сатира, где все гиперболизировано.

Главная же проблема "Смерти Сталина" в другом. При блистательной игре актеров, остроумных диалогах (которые в кои-то веки не испортила локализация) и нескольких отличных шутках в целом фильм сложно назвать смешным. Может, это иначе воспринимается в Великобритании, но какой бы ни была абсурдность режима, строящегося на расстрелах и доносах (атмосферу тягучего страха этот фильм, кажется, как раз таки передал верно), это не становится смешным, остается на территории ужасного. А потому при просмотре смех часто – это нервная реакция, и после окончания фильма остаются скорее тягостные чувства.

"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - заявил Мединский.

Это недостаток в первую очередь художественный, но деятели культуры и политики, в том числе Никита Михалков и Юрий Поляков, расценили ситуацию, очевидно, по-другому. В письме в адрес Минкульта с просьбой запретить "Смерть Сталина", о котором стало известно накануне, они заявили, что это "пасквиль на историю нашей страны", "очерняющий память о наших гражданах, победивших фашизм". При чем тут победа над фашизмом - не очень ясно, а издеваются авторы фильма только над партийной верхушкой и собственно Сталиным (который треть фильма проводит лежа в луже мочи на полу), что может оскорбить, соответственно, только сочувствующих им. Но в Минкультуры с авторами письма согласились и назвали фильм глумлением над историей и "переходом моральной границы", на основании чего у картины и отобрали уже выданное прокатное удостоверение.

Собственно отзыв удостоверения тревожит гораздо больше, чем неточности фильма, тем более на фоне скандала с "Приключениями Паддингтона 2", премьеру которого на прошлой неделе ведомство перенесло в связи с тем, он совпадал с выходом в прокат "иного фильма".

Несмотря на все заявления Минкультуры о том, что это не акт цензуры, происходящее подозрительно напоминает те самые практики, над которыми издеваются в запрещенном к выходу фильме.

Теги: Смерть Сталина, Минкультуры, кино
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